Как говорит наш любимый шеф: попробуйте пройти сложный тест по фильму «Бриллиантовая рука»

«Бриллиантовая рука» (12+) — один из наших самых любимых советских фильмов. И с каждым просмотром мы находим в нем что-то новенькое — то, чего раньше не замечали. А вы можете уверенно сказать, что помните все детали из знаменитой комедии? Давайте проверим.
Режиссер Леонид Гайдай в шутку поделил «Бриллиантовую руку» на две части. Первая называется «Бриллиант почти не виден». А вторая?
- А вот и шеф
- Погоня
- Костяная нога
- Снимай гипс!
Про зайцев, как мы все помним, петь не актуально. В отличие от «Острова невезения». Вспомните, какая строчка идет в песне дальше?
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду…
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду…
- Есть кокосы больше им невмоготу
- И смеется весело птица какаду
- Плачут целый день они, жить невмоготу
- В день какой неведомо, в никаком году
Помните, какой пароль нужно было сказать, упав перед аптекой?
- Вот блин!
- Черт побери!
- Карамба!
- Черт возьми!
Как Семен Семеныч мог связаться с милицией при необходимости?
- Вызвать такси на свое имя
- Позвонить в булочную и заказать крендель с маком
- Просто позвонить в милицию
- Ему строго-настрого запретили связываться с милицией
В Лондоне, как нам известно, лучший друг человека — собака. А у нас кто?
- Генсек
- Управдом
- Сосед
- Жена
Помните, чего хотел тучный мужчина в ресторане от Семена Семеныча?
- Ему стало скучно выпивать одному
- Он — милиционер под прикрытием и следит за контрабандистами
- Он спутал его со своим школьным другом
- Он увидел сигареты у героя и попросил закурить
В свое время появление Анны Сергеевны в бикини произвело фурор — не каждый режиссер мог позволить снять настолько откровенную сцену. А помните, какого цвета оказалось бикини красавицы?
- Белого
- Красного
- Зеленого
- Синего
Вспомните, какая татуировка на руке милиционера?
- МИША
- СССР
- СЛОН
- ЗОНА
Когда жена Семена Семеныча увидела пистолет, то решила его спрятать. Где супруга хранила оружие?
- В вентиляции
- В бачке унитаза
- В коробке с сахаром
- За книгами на полке
Ну и напоследок — закончите цитату: «Если человек идиот…»
- То он — наш пациент
- То это не лечится
- То нам не по пути
- То это надолго