Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?

