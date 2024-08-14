НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 748мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Аннамамедов об увольнении
Опасные ежи
Когда бархатный сезон
Про аренду жилья
Как собирать грибы
ДТП с автобусом. Видео
Развлечения тест Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов этого теста. А вас можно назвать гением?

Проверьте, насколько вы эрудированный человек

186
1 комментарий
Не на все вопросы получится ответить не задумываясь

Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?

ТЕСТПройден 70 раз
1 / 10
В собрании сказок «Тысяча и одна ночь» Шахерезада, чтобы избежать казни, рассказывает царю Шахрияру сотни захватывающих историй. Царем какой страны был Шахрияр?
  • Египта
  • Индии
  • Персии
  • Израиля
2 / 10
В какой стране находится Мачу-Пикчу — одно из новых семи чудес света?
  • Мексика
  • Перу
  • Чили
  • Бразилия
3 / 10
Как вошла в историю Фанни Каплан?

  • Заработала состояние на одежде для царской семьи
  • Придумала новое направление в поэзии
  • Стала героем Великой Отечественной войны
  • Совершила покушение на Ленина
4 / 10
Эту сказку, по признанию автора, он услышал в детстве от ключницы Пелагеи — женщина рассказывала ее, чтобы помочь мальчику побороть бессонницу. О какой сказке идет речь?
  • Цветик семицветик
  • Аленький цветочек
  • Конек-горбунок
  • Сказка о золотом петушке
5 / 10
В Большой русской энциклопедии это явление описывается так: «момент нижней кульминации центра Солнца». О чем идет речь?
  • Полночь
  • Солнечное затмение
  • Магнитная буря
  • Полдень
6 / 10
Какой пролив разделяет Россию и США?
  • Пролив Дрейка
  • Босфор
  • Берингов пролив
  • Нет никакого пролива между Россией и США
7 / 10
В каком из слов пишется приставка пре-?
  • Пр_танцовывать
  • Пр_болел
  • Пр_мудрый
  • Пр_открыть
8 / 10
Чего боятся люди, страдающие от аблютофобии?
  • Чихающих людей
  • Здороваться за руку
  • Выходить из дома
  • Принимать ванну
9 / 10
К какой группе можно отнести инфузорию-туфельку?
  • Вирус
  • Паразит
  • Бактерия
  • Простейшее
10 / 10
Назовите фильм СССР, который получил премию «Оскар».
  • Иди и смотри
  • Москва слезам не верит
  • А зори здесь тихие
  • Сталкер

ПО ТЕМЕ
Тесты Тест Знания Эрудиция Вопросы Образование Обучение Школьные знания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
14 августа 2024, 14:24
"слушает сотни сказок премудрой Шахерезады." вечно они сказки плетут! Чайка...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление