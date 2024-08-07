День трех восьмерок: какие сюрпризы нам готовит 8 августа и как загадывать желания, чтобы они сбылись

Обычно 8 августа считается самым мощным днем лета, но на этот раз — еще и года Источник: Дарья Пона / 74.RU











8 августа считается сакральным периодом в астрологии. Этаким моментом истины и временем «великого кармического урока». Или кармической чистки. Кому как угодно. В этот день сама Вселенная налаживает контакт с людьми, а называется он день трех восьмерок. Почему трех? С восьмым днем восьмого месяца, кажется, и так всё понятно, а вот третья восьмерка взялась из года: 2+0+2+4 = 8. И это число — 888 — считается ангельским. Но чего нам от него ждать, почему даже самым непробиваемым скептиками нужно отнестись к нему со всей серьезностью и на кого этот период повлияет сильнее, чем на других?

Что такое день трех восьмерок

Кроме хорошо известных нам календарей есть еще календарь Майя, которым в обычной жизни мы не так-то часто пользуемся. Он еще называется календарем 13 лун. Согласно ему совсем недавно, 26 июля, начался новый год. И в этот день по традиции открываются сакральные Врата Льва. Делают они это не моментально, а пик открытия портала Львиных Врат приходится прямиком на 8 августа. Этот период еще называют моментом открытия портала изобилия.

— Это время, когда можно и нужно загадывать желания, запускать воронку своих намерений, — объясняет астролог Марина Кузьменко. — Однако в 2024 году пик Врат Льва, то есть момент, когда Солнце относительно Земли выстраивается в одну линию со звездой Сириус, является еще и днем трех восьмерок, или днем великого кармического урока.

А еще число 8 в нумерологии связано с изобилием, властью и материальным успехом. Считается, что при многократном повторении эти качества усиливаются и создают подходящую обстановку для привлечения богатства и достижения целей.



Чего ждать от дня трех восьмерок

По словам астролога, 2024 год сам по себе кармический, потому что в нем скрывается восьмерка. Ну а 8 августа — это вообще «период тройной дозировки кармы».

— Именно в этот день, 8 августа, открывается коридор кармического воздаяния, коридор великого суда, кармической чистки или восстановления кармического баланса, баланса равновесия и справедливости, — рассказывает астролог Марина Кузьменко. — Причем кармическая справедливость — это далеко не всегда то же самое, что справедливость с нашей с вами точки зрения. Это время корректировки планов, наших с вами личных планов, желаний, инициатив и планов Вселенной относительно нас.

В общем, если вы и ждали беспристрастного правосудия, то 8 августа оно произойдет. Кого-то ждет вознаграждение за дела, а кто-то получит по заслугам. И не надо думать, что в этот период всё начнет получаться без лишних усилий. Как раз наоборот. Сейчас самое время жить по правилам и по совести. Астролог предупреждает, что, если вы замахнетесь на что-то, что вам явно не по плечу, крушение планов не заставит себя ждать.

— Если мы замахнулись на что-то не ради эволюции, не ради прогресса, не ради развития, а если нас к этому подтолкнула наша гордыня и мысль о том, что мы всё можем, даже менять божественные планы, — уточняет Марина Кузьменко.

Причем в этом месяце будет еще один день трех восьмерок — 30 августа. А это же получается целый коридор.

— Это время такой кармической судьбоносной воронки, которая многое расставит своим местам. Пиковые точки этого коридора, или воронки, — это 8, 22 и 30 августа, — говорит астролог. — На протяжении этого коридора стоит избегать крайности и суеты, однако это то самое время, когда можно решиться на тот шаг, о котором вы думаете давно. И главное, на тот шаг, который вы в глубине души ощущаете как единственно справедливое решение.

Что нужно делать в день трех восьмерок

Лучше всего провести 8 августа наедине со своими мыслями. Засуньте подальше весь визуальный шум, который окружает вас каждый день, не отвлекайтесь на информационный мусор, постарайтесь очистить сознание и настроиться на связь со Вселенной. Оградите себя от плохих новостей, сплетен и прочего негатива — это может повлиять на ваш настрой и качество желаний, которые вы собираетесь загадать.

Кроме того, период трех восьмерок — подходящее время для того, чтобы что-то поменять в своей жизни. Возможно, именно сейчас вам стоит принять то самое решение, которое давно не дает вам покоя.

— Если человек очень долго жил чужой жизнью, то этот период может принести крах и неизбежное понимание того, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы кому-то подражать, и не для того, чтобы жить чужой волей и чужими интересами, а для собственной эволюции, — говорит астролог. — И если что-то в этот период происходит внезапно, как гром среди ясного неба, то это лишь означает, что этот процесс начался уже давно, просто мы не хотели обращать внимание на первые звоночки.

Как правильно загадывать желания 8 августа

Чтобы день трех восьмерок прошел с максимальной пользой, в первую очередь сосредоточьтесь на своих целях и желаниях. Если прямо сейчас планирование будущего вызывает в вас тревогу, сделайте над собой усилие. А чтобы желания сбылись, придерживайтесь такого плана:

четко установите намерения — потратьте немного времени на то, чтобы поразмышлять о своих желаниях, запишите свои цели четко и ясно, установите сроки, когда они должны исполниться;

визуализируйте мечты — создайте карту желаний, включите изображения и слова, которые представляют ваши цели, и разместите карту там, где вы сможете ее регулярно видеть, это поможет сохранить ваши намерения ясными и сфокусированными;

будьте благодарны — не помешает начинать день с благодарности за то, что вы уже имеете, только благодарность эта должна быть искренней, а не наносной, и помните, что признание ваших текущих достижений — это ключ к двери изобилия;

двигайтесь к цели — да, само по себе на вас ничего не свалится, лежать в сторону мечты к результатам не приведет, и бездельникам Вселенная не помогает.

Как на нас отразится день трех восьмерок

В секторе работы в этот период могут быть неожиданные проверки со стороны контролирующих органов, могут всплывать ошибки и недочеты, допущенные в прошлом. Причем эти ошибки и недоработки могут давать о себе знать в самый неудобный момент.



— В работе, в делах нужно вести себя добросовестно и ответственно. Любые попытки схитрить здесь непременно вылезут боком, — предупреждает Марина Кузьменко. — В этот период могут по-другому, по-новому распределяться дела и обязанности, ответственность. Это может происходить как в рабочих делах, так и в домашних. В финансовых вопросах это период уравновешивания баланса между доходами и расходами.

Этот период может принести выплату долга, получение какой-то компенсации. Это период получения справедливого вознаграждения, время, когда стоит навести порядок в своих счетах, банковских картах, в структуре своего бюджета. В личных делах этот период часто приносит необходимость решать вопросы, которые связаны с документами, отчетностью, счетами, переоформлением чего-либо.

— Это время станет своеобразным переломным периодом, однако поскольку речь идет о карме, о высшем суде, то будем надеяться, что на этот раз наше видение справедливости и видение справедливости беспристрастной Фемиды совпадут и наш мир всё-таки придет к состоянию равновесия. Хотя я лично считаю, что это произойдет не раньше 26 января 2026 года, — говорит астролог.



На кого день трех восьмерок повлияет больше всего

— Период с 8 по 30 августа благоприятно отразится на судьбе тех, кто рожден в период с 26 июля по 12 августа любого года, а также в судьбе тех, кто рожден в период с 24 марта по 10 апреля любого года. И в судьбе тех, кто рожден в период с 25 ноября по 11 декабря любого года, — говорит Марина Кузьменко. — Внимательными нужно быть тем, кто рожден в период с 23 апреля по 10 мая любого года, а также тем, кто рожден в период с 26 октября по 12 ноября , и тем, кто рожден в период с 24 января по 9 февраля .