Теперь уже точно: Москва отправляет старшеклассников на дистанционное обучение

В Москве учеников с 6-го по 11-й класс отправляют на дистант. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин. Школьники будут учиться дистанционно 2 недели с 19 октября. Ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.



— Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу, — объяснил свое решение мэр Москвы.