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«Постоянно думаешь, как отнесутся родители учеников»: девушка-физрук — о свободе и любви к детям

Татьяна Потехина рассказала о том, как найти общий язык с детьми и родителями

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Учитель может быть только строгим? Или иногда можно позволить себе немного романтики?

Учитель может быть только строгим? Или иногда можно позволить себе немного романтики?

Татьяна Потехина вошла в тройку победителей акции «Мечта учителя» с необычным желанием — прыжком с парашютом. Татьяна — классный руководитель 7–2 класса в ярославской школе № 26 и преподаватель ОБЖ и физкультуры. При этом девушка ведёт свою страничку в соцсети «ВКонтакте», не закрывает её, как многие педагоги, от своих учеников и их родителей.

Классная — во всех смыслах

Классная — во всех смыслах

Татьяна закончила ЯГПУ имени Ушинского и вернулась преподавать в свою родную школу. Говорит, что и не думала работать в школе.

— Я выросла в семье педагогов, видела эту работу, — рассказала Татьяна. — Всё случилось случайно — когда я закончила учёбу, уволился преподаватель из школы, и мне предложили работу. Я согласилась и теперь ни о чём не жалею. У нас очень душевный коллектив, хорошие ребята. Я с радостью хожу на работу, и мне очень нравится, что школа — это не только уроки. Мы сплавляемся на байдарках, ходим в походы. Для меня эта работа — развитие во многих сферах. Например, я научилась монтировать видео. Сначала ролики со школьных конкурсов, а теперь уже и для себя делаю.

Классным руководителем Татьяна стала сразу, как пришла в школу. Если обычно классные — учителя русского, математики, то в 26-й школе пошли на эксперимент и поставили классной учительницу физкультуры.

— У меня это первый класс, — говорит девушка. — И первый физрук в нашей школе, у кого классное руководство. Было немного неудобно только из-за того, что у нас не было своего кабинета, зато у них был целый спортивный зал. Но в этом году из-за пандемии у всех классов есть свой кабинет, куда к ребятам приходят учителя. Разница в возрасте с моими учениками у нас всего 12 лет, мы даже родились в один год — хрюшки. Может, поэтому и проблем нет, они относятся ко мне, как к старшей сестре, но с уважением и субординацией.

Свои фото из спортзала Татьяна не прячет

Свои фото из спортзала Татьяна не прячет

Девушка говорит, что работа учителем накладывает отпечаток на поведение, в том числе в соцсетях.

— Иногда меня несколько обижает, что мои друзья и одногруппники, кто не работает в школе, выкладывают фото с отдыха, а я многое не могу себе позволить, — говорит Татьяна. — Постоянно думаешь, как отнесутся родители учеников. Но меня с детства воспитывали так, что нельзя выкладывать свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Правда, считаю, что и превращать личную страницу в соцсетях в рабочую не стоит. У меня на странице есть и личные фотографии, и снимки с учениками. Они любят фотографироваться, мы смотрим, обсуждаем, какие снимки можно выложить. Есть и мои снимки.

Мечта Татьяны сбылась!

Мечта Татьяны сбылась!

На странице Татьяны есть и эффектные фото из тренажёрного зала. Выложены они ещё до того, как девушка пришла работать в школу, и удалять их Татьяна не стала.

— Со стороны коллег и родителей моих учеников никакого порицания этому нет, — говорит учительница. — Мне, можно сказать, повезло — у нас и коллектив дружный, и с родителями хорошие отношения.

Ученики Татьяну любят, но соблюдают субординацию

Ученики Татьяну любят, но соблюдают субординацию

— Иногда привлекательная внешность не помогает, даже наоборот — кто-то считает меня такой стереотипной блондинкой, но дети ко мне тянутся. По моему мнению, учитель должен быть подтянутый, красивый, спортивный. Если говорить о физкультуре, то учитель должен сам быть в состоянии выполнить ту нагрузку, которую даёт ученикам. Я бегаю с детьми, разминаюсь с ними. Что касается внешнего вида, я считаю, что учитель — тоже человек. И это вопрос вкуса — что ему нравится, как он одевается. Мне было бы не очень приятно смотреть на преподавателя в затасканной кофте, печально, когда учитель не меняет образ. У нас в вузе была педагог — яркая, эффектная, красивая. Мы все на неё заворожённо смотрели, было очень приятно у неё на занятиях. У нас в школе тоже много молодых учителей, которые хорошо выглядят, красиво одеваются. Но, если преподаватели по другим предметам могут менять платья, образы, то у меня вся жизнь — спортивная. Тут я тоже против того, чтобы учитель физкультуры купил один костюм и ходил в нём постоянно. У меня мало выходных платьев, но много спортивной одежды. Хожу в спортивных лосинах со свободным верхом. Поскольку у меня высокий рост, то в объемных костюмах я выгляжу огромной. Поэтому обтягивающие штаны, но верх такой, чтобы ничего лишнего не было видно.

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День учителяфизрукшкола
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