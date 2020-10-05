«Постоянно думаешь, как отнесутся родители учеников»: девушка-физрук — о свободе и любви к детям

Татьяна закончила ЯГПУ имени Ушинского и вернулась преподавать в свою родную школу. Говорит, что и не думала работать в школе.



— Я выросла в семье педагогов, видела эту работу, — рассказала Татьяна. — Всё случилось случайно — когда я закончила учёбу, уволился преподаватель из школы, и мне предложили работу. Я согласилась и теперь ни о чём не жалею. У нас очень душевный коллектив, хорошие ребята. Я с радостью хожу на работу, и мне очень нравится, что школа — это не только уроки. Мы сплавляемся на байдарках, ходим в походы. Для меня эта работа — развитие во многих сферах. Например, я научилась монтировать видео. Сначала ролики со школьных конкурсов, а теперь уже и для себя делаю.

