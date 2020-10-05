От создателей «ложат» и «евонный»: тест, который заставит вас чувствовать себя безграмотными

Как еще поздравить педагогов в День учителя, если не отличными знаниями? И если с физикой или химией не каждый справится, то правильно писать и говорить на русском языке должны и дети, и взрослые. Мы собрали
Если вы, конечно, не справитесь с заданиями
Как еще поздравить педагогов в День учителя, если не отличными знаниями? И если с физикой или химией не каждый справится, то правильно писать и говорить на русском языке должны и дети, и взрослые. Мы собрали
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