В Ярославской области опубликовали новый список закрытых на карантин классов и групп в садиках

В Ярославской области показали новый список закрытых на карантин классов
В Ярославской области обновился список классов в школах и групп в детских садах, закрытых на карантин по коронавирусу. По данным регионального департамента образования, на 30 сентября закрыты 50 классов в 14 школах и 7 групп в 7 садиках.
В каких школах и садиках карантин
Школы:
- Ярославль: № 4 (2 класса), № 13 (1 класс), № 18 (1 класс), № 23 (2 класса), № 26 (1 класс), № 48 (1 класс), № 70 (1 класс), № 84 (1 класс), № 88 (1 класс);
- Рыбинск: школа-интернат № 2 (1 класс), № 5 (1 класс);
- Ростовский район: Петровская школа-интернат (1 класс);
- Некоузский район: Некоузская средняя школа (2 класса);
- Брейтовский район: Брейтовская школа (34 класса).
Садики:
- Ярославль: № 88, 175, 231 — по одной группе;
- Рыбинск: дошкольные группы в школах № 10, 30 — по одной группе, в садиках № 5, 98 — по одной группе.
Напомним, в Ярославской области полностью на карантин закрыты две школы. Брейтовскую среднюю школу отправили на карантин по коронавирусу с 30 сентября. А на днях умерла преподаватель, которая вела там географию. Кроме того, в Ярославле закрыта школа № 18. Но по официальным данным, причина в этом случае не в COVID-19, а в ОРВИ.