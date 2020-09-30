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В Ярославской области опубликовали новый список закрытых на карантин классов и групп в садиках

Публикуем актуальные данные на 30 сентября

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В Ярославле на карантин отправлено 11 классов

В Ярославле на карантин отправлено 11 классов

В Ярославской области показали новый список закрытых на карантин классов

В Ярославской области обновился список классов в школах и групп в детских садах, закрытых на карантин по коронавирусу. По данным регионального департамента образования, на 30 сентября закрыты 50 классов в 14 школах и 7 групп в 7 садиках.

В каких школах и садиках карантин

Школы:

  • Ярославль: № 4 (2 класса), № 13 (1 класс), № 18 (1 класс), № 23 (2 класса), № 26 (1 класс), № 48 (1 класс), № 70 (1 класс), № 84 (1 класс), № 88 (1 класс);
  • Рыбинск: школа-интернат № 2 (1 класс), № 5 (1 класс);
  • Ростовский район: Петровская школа-интернат (1 класс);
  • Некоузский район: Некоузская средняя школа (2 класса);
  • Брейтовский район: Брейтовская школа (34 класса).

Садики:

  • Ярославль: № 88, 175, 231 — по одной группе;
  • Рыбинск: дошкольные группы в школах № 10, 30 — по одной группе, в садиках № 5, 98 — по одной группе.

Напомним, в Ярославской области полностью на карантин закрыты две школы. Брейтовскую среднюю школу отправили на карантин по коронавирусу с 30 сентября. А на днях умерла преподаватель, которая вела там географию. Кроме того, в Ярославле закрыта школа № 18. Но по официальным данным, причина в этом случае не в COVID-19, а в ОРВИ.

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