В Ярославской области опубликовали новый список закрытых на карантин классов и групп в садиках

Садики:



Ярославль: № 88, 175, 231 — по одной группе;



Рыбинск: дошкольные группы в школах № 10, 30 — по одной группе, в садиках № 5, 98 — по одной группе.



Напомним, в Ярославской области полностью на карантин закрыты две школы. Брейтовскую среднюю школу отправили на карантин по коронавирусу с 30 сентября. А на днях умерла преподаватель, которая вела там географию. Кроме того, в Ярославле закрыта школа № 18. Но по официальным данным, причина в этом случае не в COVID-19, а в ОРВИ.

