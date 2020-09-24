Школьник изобрел систему «умного отопления» (и у него уже есть бизнес-план)

Своего первого робота Дима Потапов собрал в 10 лет. Это была пластиковая урна на колесиках, которая могла ездить по городским паркам и предлагать прохожим выкинуть в нее мусор. Сейчас Диме 15 лет, и он готовится запустить дома умную систему отопления. Деньги на запчасти для изобретения он зарабатывает, ремонтируя компьютеры знакомых своей семьи. Мы съездили в школу
Уже пять лет проводником школьника в мир изобретений и техники является учитель информатики Семен Дубоделов. Он говорит, что особенность изобретений школьника — их приземленность, он не придумывает что-то абстрактное. Для реализации каждой идеи достаточно пары месяцев, и их сразу можно будет использовать в быту.
Каждый год они представляют на конкурсе грантов краевого фонда науки какое-то новое изобретение. В прошлом году это была компьютерная мышь с функцией отпечатка пальцев, в этом — инновационная система питания для компьютера (позволяет обычному ПК работать без внешнего источника энергии, как ноутбук) и умная система отопления для дома.
СЮЖЕТ
— Такая практичность изобретений — и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, проекты просты и понятны широкой аудитории. С другой, когда другие школьники придумывают что-то небывалое, заигрывают в темах с космосом, рисуют красивые картинки и так далее, это производит большее впечатление на жюри, которое принимает решение, кому именно выдать грант. Возможно, в этом году именно поэтому мы впервые за несколько лет остались не у дел в плане финансирования, — рассказал Семен Дубоделов.
Отсутствие грантовых денег не останавливает школьника — на все запчасти к новому изобретению он зарабатывает сам ремонтом компьютеров, а уже после школы хочет открыть свой сервис по ремонту техники.
— Пока обращаются только знакомые нашей семьи — кому-то нужно починить компьютер или другую технику. Цены не ломлю, у меня политика «цена — качество». Но думаю, что можно уже дать несколько объявлений, тогда заказов будет гораздо больше, — говорит Дмитрий и параллельно презентует свое новое изобретение — надстройку традиционной системы отопления в квартире.
Как и в других случаях, идея нынешнего изобретения Дмитрия довольно проста и предназначена для поддержания комфортной температуры в городской квартире в период отопительного сезона. Суть в том, чтобы сделать работу обычных батарей более эффективной и стабильной за счет использования вентиляторов, которые быстрее перемешивают потоки горячего и холодного воздуха в комнате. Пока он создал мини-модель комнаты на школьном столе, но уже готов к переносу ее к себе домой. О своем изобретении Дима готов говорить бесконечно.
— У нас под обычной батареей располагаются вентиляторы. Если их включили, в комнате становится теплее, выключили — стало холоднее. Это уже первый шаг к тому, чтобы стабилизировать температуру. Но на этом этапе нужно, чтобы кто-то постоянно включал и выключал вентиляторы. Я предлагаю разработать контроллер, который будет измерять температуру в комнате, умным образом рассчитывать нужную скорость вентиляторов, чтобы они создавали нужный поток воздуха. Это устройство должно выходить в интернет, чтобы я мог из любой точки выставить температуру в комнате. Таким образом к природной конвекции прибавляется принудительная, которая перемешивает воздух в комнате гораздо быстрее, — рассказал Дима.
Вентиляторы и батарея — что такого, скажете вы. Но Дима в свои 15 лет придумал, как эта система будет работать без источника питания. Он внедрил в систему элемент Пельтье — конструкцию из полупроводников, которая позволяет вырабатывать электроэнергию из разницы температур (батарея нагревается до 60 градусов, а приходящий на вентиляторы воздух из комнаты гораздо холоднее). Энергии от элемента хватает, чтобы с нужной скоростью крутить вентиляторы. Они, кстати, работают бесшумно — я, находясь рядом, их не слышала вообще.
— К декабрю рассчитываю закончить сборку устройства с корпусом и всем остальным, чтобы оно было готово к работе в моей квартире, — говорит школьник.
Дима всецело погружен в технику и изобретения, поэтому о своей личной жизни говорит мало. В школе учится хорошо, хотя некоторые предметы даются сложно. Не потому, что он их не понимает, а потому, что убежден: в жизни они ему не пригодятся.
— Вот, скажите, обществознание — в чем смысл? Я понимаю, если бы там рассказывали, как защитить себя от некачественного товара в магазине или как составлять документ, чтобы вернуть такой товар, я бы ходил на дополнительные занятия без вопросов. Но там совсем другое, — говорит Дима.
Среди таких же «бесполезных» предметов — история, география, биология. К русскому языку отношение чуть получше — за счет учителя, который понимает, что Дима всецело занят техникой, и одобряет его стремление к новым разработкам.
Изобретения занимают практически все свободное время у подростка. Поэтому на вопрос, как часто он проводит время с друзьями, мы получили уклончивый ответ. На те же Столбы школьник ходит со своими родителями и много общается в тематических группах любителей техники в интернете.
— Наверное, ты любишь играть в компьютерные игры?
— Да, но только в старые — Red Alert 2 например. Новые мне не очень.
У Димы осталось два года до поступления в вуз, но однозначного ответа, на какую специальность он будет поступать, — нет. «Скорее всего, я получу высшее техническое образование», — уходит от конкретного ответа юный изобретатель.
Зато уже сейчас у него есть четкая картина будущего бизнеса. Дима намерен открыть сервис по ремонту техники. Он полагает, что каких-то особых затрат на старте это не потребует, главное — голова и руки. «Нужно зарабатывать по 10 тысяч в день, тогда можно будет подумать про изобретения, которые будут дополнением к основной работе по ремонту», — отметил прагматичный собеседник.