«Вызывает раздражение»: репетитор назвала три вещи, которые сводят к нулю занятия по предмету

1. Мне как преподавателю неприятно, когда ученик не заинтересован в предмете. К сожалению, случается так, что, несмотря на все попытки сделать занятия увлекательными, ученик ленится, у него отсутствует мотивация, он не делает домашние задания. Вызывает раздражение и плохая дисциплина, когда приходится делать одни и те же замечания много раз.



2. Иногда расстраивает вопрос: «А когда закончится урок?». Чаще всего его можно услышать от учеников начальной школы. С одной стороны, понятно, что дело не в том, как спланирован урок. Из-за детской неусидчивости ребятам трудно сконцентрироваться, особенно на вечерних занятиях, которые проходят после школы. С другой стороны, я всё ещё не научилась не принимать этого на свой счет. Каждый раз задумываюсь: «А что я сделала не так при подготовке?» Очень хочется, чтобы твой труд уважали!



3. Во время обучения подростков возникают другие трудности, которые тоже раздражают. Часто можно столкнуться с односложными ответами вроде «да», «нет», «не знаю» на вопросы, предполагающие развернутый ответ, рассуждение. Преподаватель старается подбирать интересные темы для обсуждения, но лень некоторых учеников сводит все старания преподавателя на нет. Чтобы занятия с репетитором привели к успеху, нужно, чтобы ребята сами были заинтересованы в результате, а не только их родители.

