В Ярославской области изменился список групп и классов, закрытых из-за коронавируса

В Ярославской области пошли на спад карантины по коронавирусу в школах и садиках. По данным Департамента образования на 18 сентября, количество перешедших на дистанционное обучение классов сократилось за сутки с 40 до 34 за счет того, что карантин сняли в Коленовской школе Ростовского района, где из-за подозрения на COVID-19 у учителей было закрыто 6 классов.



Небольшие изменения произошли в двух учебных учреждениях Ярославля: в школе № 37 количество закрытых классов по сравнению со вчерашним днём увеличилось с одного до двух, а в школе № 88, наоборот, сократилось с двух до одного.

