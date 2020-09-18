В Ярославской области изменился список групп и классов, закрытых из-за коронавируса
В Ярославской области пошли на спад карантины по коронавирусу в школах и садиках. По данным Департамента образования на 18 сентября, количество перешедших на дистанционное обучение классов сократилось за сутки с 40 до 34 за счет того, что карантин сняли в Коленовской школе Ростовского района, где из-за подозрения на COVID-19 у учителей было закрыто 6 классов.
Небольшие изменения произошли в двух учебных учреждениях Ярославля: в школе № 37 количество закрытых классов по сравнению со вчерашним днём увеличилось с одного до двух, а в школе № 88, наоборот, сократилось с двух до одного.
Также стало меньше групп в детских садах, закрытых из-за коронавируса.
А вот в колледжах групп, отправленных на дистант, наоборот, стало больше — на две по сравнению со вчерашним днем.
Где закрыты классы и группы
Школы:
- Ярославль: № 4 (2 класса), № 9 (2 класса), № 13 (2 класса), № 18 (1 класс), № 21 (2 класса), № 23 (2 класса), № 26 (1 класс), № 37 (2 класса), № 42 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), № 48 (1 класс), № 70 (1 класс), № 76 (1 класс), № 84 (1 класс), № 88 (1 класс);
- Рыбинск: № 2 (кадетский корпус) (1 класс), № 24 (1 класс), № 27 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), гимназия № 8 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника);
- Некоузский район: Некоузская школа (2 класса);
- Переславский район: Горкинская школа (9 классов);
- Ростовский район: Петровская школа (2 класса);
- Борисоглебский район: Борисоглебская школа № 2 (классы не закрыты, ковид выявлен у ученика).
Садики:
- Ярославль: № 61(1 группа), 175 (1 группа), 209 (1 группа);
- Рыбинск: начальная школа-детский сад в поселке Юбилейном (1 группа).
Колледжи:
- Ростовский педагогический колледж (2 группы);
- Рыбинский полиграфический колледж (1 группа);
- Рыбинский профессионально-педагогический колледж (1 группа).