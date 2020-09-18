18 сентября пятница
СЕЙЧАС +9°С
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

Все новости

Все новости

В Ярославской области изменился список групп и классов, закрытых из-за коронавируса

Данные на 18 сентября

1 571
1Обсудить

Поделиться

В Ярославской области всё ещё остаются классы и группы в садиках, закрытые на карантин

В Ярославской области всё ещё остаются классы и группы в садиках, закрытые на карантин

В Ярославской области изменился список групп и классов, закрытых из-за коронавируса

В Ярославской области пошли на спад карантины по коронавирусу в школах и садиках. По данным Департамента образования на 18 сентября, количество перешедших на дистанционное обучение классов сократилось за сутки с 40 до 34 за счет того, что карантин сняли в Коленовской школе Ростовского района, где из-за подозрения на COVID-19 у учителей было закрыто 6 классов.

Небольшие изменения произошли в двух учебных учреждениях Ярославля: в школе № 37 количество закрытых классов по сравнению со вчерашним днём увеличилось с одного до двух, а в школе № 88, наоборот, сократилось с двух до одного.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Также стало меньше групп в детских садах, закрытых из-за коронавируса.

А вот в колледжах групп, отправленных на дистант, наоборот, стало больше — на две по сравнению со вчерашним днем.

Где закрыты классы и группы

Школы:

  • Ярославль: № 4 (2 класса), № 9 (2 класса), № 13 (2 класса), № 18 (1 класс), № 21 (2 класса), № 23 (2 класса), № 26 (1 класс), № 37 (2 класса), № 42 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), № 48 (1 класс), № 70 (1 класс), № 76 (1 класс), № 84 (1 класс), № 88 (1 класс);
  • Рыбинск: № 2 (кадетский корпус) (1 класс), № 24 (1 класс), № 27 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), гимназия № 8 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника);
  • Некоузский район: Некоузская школа (2 класса);
  • Переславский район: Горкинская школа (9 классов);
  • Ростовский район: Петровская школа (2 класса);
  • Борисоглебский район: Борисоглебская школа № 2 (классы не закрыты, ковид выявлен у ученика).

Садики:

  • Ярославль: № 61(1 группа), 175 (1 группа), 209 (1 группа);
  • Рыбинск: начальная школа-детский сад в поселке Юбилейном (1 группа).

Колледжи:

  • Ростовский педагогический колледж (2 группы);
  • Рыбинский полиграфический колледж (1 группа);
  • Рыбинский профессионально-педагогический колледж (1 группа).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дистанционное образованиекарантинобразованиесадикишколакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!