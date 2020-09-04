«Ходят по стенке в туалет»: родители рассказали, что сейчас происходит в школах Ярославля

— Недовольна тем, что в разное время приходится детей отводить в школу. Первоклашку рано, а потом галопом бежишь остальных кормить, провожать. Плюс дурдом с гардеробом — он не работает, — пожаловалась Дарья Убасева.



Некоторые родители указывают на несоблюдение мер санитарной безопасности.



— Меры соблюдаются только на бумаге. В правилах школы написано, что после каждого урока ученики освобождают кабинет для проветривания. По факту — на перемены детей выпускают только в туалет. Ребенок не увидел рециркуляторов и бактерицидных ламп. Сомневаюсь, что в конце дня в школе проводят обработки, — написала Марина Германович.



— Обработки не проводят. По рукавам детей заметно, какие «чистые» парты, — пожаловалась Дарья Убасева.



Кто-то не критикует нюансы новой системы, а выступают против всех нововведений в целом.



— Вернули бы всё, как раньше, и не придумывали ничего больше, — считает Артём Прохоров.



Есть и положительные отзывы.



— У нас в школе всё отлично! Рециркулятор в каждом кабинете, температуру измеряют на входе у каждого ребёнка, санитайзеров достаточно, руки обрабатывают, у каждого класса отдельный вход и отдельное время для посещения столовой. Общение между классами ограничено. Я за ребёнка спокойна, — похвасталась Яна Горбунова.

