«Ходят по стенке в туалет»: родители рассказали, что сейчас происходит в школах Ярославля

Родители рассказали о соблюдении нового режима в школах Ярославля
Вот уже несколько дней ярославские школьники учатся по-новому — так, как предписал Роспотребнадзор, чтобы сократить шансы распространения коронавируса в учебных учреждениях (максимально разобщить детей, уделять большое внимание санитарным правилам). Каждая школа по-своему решает поставленные задачи. Мы спросили в сети «ВКонтакте» у родителей, соблюдается ли во время учёбы всё, что должно, и довольны ли дети и взрослые новым режимом.
Мнения наших подписчиков разделились. Не всё в новых условиях работы школ устраивает родителей.
— Недовольна тем, что в разное время приходится детей отводить в школу. Первоклашку рано, а потом галопом бежишь остальных кормить, провожать. Плюс дурдом с гардеробом — он не работает, — пожаловалась Дарья Убасева.
Некоторые родители указывают на несоблюдение мер санитарной безопасности.
— Меры соблюдаются только на бумаге. В правилах школы написано, что после каждого урока ученики освобождают кабинет для проветривания. По факту — на перемены детей выпускают только в туалет. Ребенок не увидел рециркуляторов и бактерицидных ламп. Сомневаюсь, что в конце дня в школе проводят обработки, — написала Марина Германович.
— Обработки не проводят. По рукавам детей заметно, какие «чистые» парты, — пожаловалась Дарья Убасева.
Кто-то не критикует нюансы новой системы, а выступают против всех нововведений в целом.
— Вернули бы всё, как раньше, и не придумывали ничего больше, — считает Артём Прохоров.
Есть и положительные отзывы.
— У нас в школе всё отлично! Рециркулятор в каждом кабинете, температуру измеряют на входе у каждого ребёнка, санитайзеров достаточно, руки обрабатывают, у каждого класса отдельный вход и отдельное время для посещения столовой. Общение между классами ограничено. Я за ребёнка спокойна, — похвасталась Яна Горбунова.
— Ходят по стенке в туалет, звонков нет (время отслеживают самостоятельно), утром толпы на улице. Жалуются, что маленькие порции в столовой. Но я счастлива, что они в школе, а не на дистанционном обучении, — резюмирует Анна Бровкина.
Напомним, в ярославском вузе студентам поручили мерить температуру друг у друга.