Зря вы это делаете! 4 причины не помогать ребенку с домашкой

— Уроки не нужно за него делать, но нужно поддерживать, если что-то не получается — давай вместе разберемся. А уже постарше — хорошо бы, чтобы он мог учиться сам. Потому что чем больше он делает сам, тем больше он реально учится. Когда родители делают уроки вместе с ребенком, делают за него, это не идет на пользу. Даже когда слишком долго ему объясняют — он переутомляется, потом вообще не слушает учителя, ему тяжелее дается предмет, — убеждена психолог.



Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.



Детский психолог Полина Зелексон согласна с коллегой. Она объясняет: задача начальной школы — чтобы ребенок научился учиться. И главное, делать это самостоятельно.

— Если ребенок не научится в начальной школе самостоятельно делать домашнее задание, быть аккуратным, ответственным, то в средней школе он просядет, — объясняет Зелексон.

Вы его подводите

Это сейчас, когда первоклашки только-только пошли в школу, их родители полны энтузиазма. А когда пройдет несколько месяцев? А несколько лет?