Родительские собрания теперь онлайн: 5 правил выживания в бесконечных чатах

Роспотребнадзор из-за коронавируса отменил родительские собрания в школах — по крайней мере, до конца этого года. По словам главы санитарного ведомства Анны Поповой, собираться родители будут онлайн. Как часто и на каких платформах это будет происходить — пока неясно, скорее всего, это будет решать сама школа. Но одно понятно точно: активности в родительских чатиках будет еще больше. Как вести себя в чате и как в нем не сойти с ума — рассказываем в этом материале.
Заведите два чата
Пользы и вреда в чатах примерно одинаково: лишняя информация и обильные эмоции — на одних весах с фотографиями домашки. Особенно остро проблема стоит в первом классе, где родители — прежде всего мамы — по неопытности начинают бояться всего и спешат рассказать об этом всем участникам диалога 1-го «А» класса. Мама двух школьников Евгения Горина одновременно состоит в трех чатах: двух диалогах класса, где учится ее сын, и одном — класса дочери. Евгения рассказывает, что судьба онлайн-диалога напрямую зависит от главы родительского комитета.
— У нас в первом классе главой родительского комитета стал папа. Примерно через неделю он устал от бесконечных разговоров и завел второй чат, назвал его «Домашнее задание» и внушил мамочкам, что в этот диалог нужно писать только важное, а в другой — всё что угодно, — делится Евгения Горина. — Когда кто-то писал в «Задания» лишнее, папа срывал всех своих псов. За год он приучил всех мамочек не флудить.
Установите правила
Школьный психолог Мария Яранцева советует установить в чате режим: например, не писать поздним вечером и до семи утра.
— Мы живем в социальном обществе, есть определенные правила и нормы, нас всех обучали этому в детстве. Соблюдение элементарных правил не должно вызывать отторжения, — рассуждает психолог. — Напомните, что ваша беседа — официальная, поэтому сообщения нужно писать в условленное время, соблюдать субординацию и не выяснять отношения.
Отключите уведомления
Евгения Горина дает совет: первым делом отключайте уведомления в чате. Со временем вы начнете спокойно относиться к 200 новым сообщениям и перестанете беспокоиться, что упустили в беседе что-то важное. Всё можно переспросить — и даже не в чате, а в личных сообщениях.
Подружитесь с активисткой
Если желание удалиться из чата велико, вы можете сделать это. Подружитесь с постоянной участницей холиваров и каждый вечер просите рассказать самое важное. Но помните: если ваша соратница по какой-то причине выпадет из виртуальной жизни класса, вы пропадете вместе с ней.
Без чата было сложно и в докоронавирусные времена. Школа от родителей бесконечно что-то хочет, но при этом попасть к учителю — это квест: прийти в специальный день, специальные часы, договориться, чтобы тебя встретили у охраны. Теперь же чат остается единственным способом коммуникации с педагогом и другими родителями.
Слушайтесь учителя
Родительские чаты — место неспокойное, в любой момент может возникнуть конфликт. Единственный способ справляться с такими ситуациями — определить модератора. Хорошо, если эту роль возьмет на себя учитель.
— Родительский чат — управляемая история, но только если его создаст сам классный руководитель. Тогда он будет руководить этим чатом. Да, для него это дополнительная нагрузка, поэтому часто отдают это на откуп родителям. Но когда чат создает классный руководитель — больше вероятность, что в нем будет более спокойная и деловая атмосфера. Поэтому лучше заранее обговорить это с родителями других учеников и попросить педагога быть своего рода модератором, — считает школьный психолог Ольга Демидова.
Договариваясь с учителями и родителями в чате, не забывайте, что однажды вам все-таки придется встретиться лицом к лицу. Рано или поздно ограничения отменят, а вам всем вместе жить, пока дети не закончат школу. Если вы только начинаете этот путь, отправляя ребенка в первый класс, — почитайте, о чем вам стоит договориться с другими родителями заранее, чтобы избежать конфликтов в дальнейшем.