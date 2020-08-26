А если в классе вспышка? Роспотребнадзор рассказал, как школьников будут отправлять на карантин

Уже на следующей неделе дети пойдут в школу, где начнут учиться по новым коронавирусным правилам — их разработал Роспотребнадзор. Какими они будут? А главное: в каком случае детей могут отправить на дистант или карантин? Мы изучили документы и задали вопросы тем, кто должен знать ответы, — Минздраву и Роспотребнадзору, чтобы разобраться, как все будет работать.
В школу — без масок
Школа — место общественное, а в общественных местах полагается находиться в маске. Но если заглянуть в рекомендации Роспотребнадзора, то там такого требования нет ни для детей, ни для педагогов. В маске обязательно находиться в школе только работникам пищеблока. Об этом говорится в специальном СанПиНе, который выпустили для образовательных учреждений по случаю коронавируса.
В том же СанПиНе прописано, как часто нужно делать теперь генеральную уборку (раз в неделю), где должны быть антисептики (на входе в школу, в столовой и в туалете), когда проветривать кабинеты (во время перемен) и как рассаживать детей во время экзаменов (зигзагообразно, по одному человеку за партой). Документ также предписывает закрепить за каждым классом отдельный кабинет — дети должны заниматься в нем, а не ходить по кабинетам. Исключения делают только для уроков, требующих специального оборудования — физкультуры, ИЗО, труда, физики и химии. Общих занятий и даже перемен у разных классов быть не должно — для каждого составляют индивидуальное расписание.
И конечно, на входе в школу всем обязательно должны замерять температуру. У кого выше нормы — те отправляются в изоляцию. Туда же все чихающие, кашляющие, хлюпающие носом. С подозрением на кишечную инфекцию на занятия тоже не пускают. Все дети и сотрудники с симптомами инфекционных заболеваний изолируются в школе до прибытия скорой, родителей или «самостоятельной изоляции в домашних условиях».
На карантин — всем классом
Ни в СанПиНе, ни в рекомендациях Роспотребнадзора нет указания на то, каким образом школы и классы нужно закрывать на карантин. На запрос Сети городских порталов в ведомстве тоже ответили уклончиво.
— Комплекс мероприятий будет определяться в каждом случае индивидуально по итогам эпидемиологического расследования, — заявили в Роспотребнадзоре.
Ситуацию немного прояснил Минздрав. По словам главного инфекциониста Министерства здравоохранения Владимира Чуланова, конкретных рекомендаций пока не выработано, но скорее всего в школах будут работать те же самые правила, которые уже действуют в любых других коллективах в случае выявления случая коронавирусной инфекции.
— То есть, если возникает случай заболевания, то весь класс считается контактными лицами. Я думаю, на 14 дней будут накладываться карантинные мероприятия на класс, с регулярным контролем состояния здоровья школьников, чтобы выявить тех, кто заразился, и безопасно продолжить обучение. Учитывая, что школы перейдут на новый режим работы, дети будут находиться в одном классе, для распространения инфекции будет меньше шансов, и не нужно будет накладывать карантин на всю школу, — высказал свое мнение Чуланов.
Владимир Чуланов — заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, профессор.
Министр просвещения Сергей Кравцов также подчеркнул, что карантин не будет иметь массовый характер. По крайней мере, разом на дистант никто уходить не будет.
— Все школы откроются в очном режиме. Если будут закрываться, то точечно, как при сезонном гриппе. Не по всему региону, а точечно, — заявил он.
Он также рассказал, что в первые две недели сентября Министерства просвещения и здравоохранения совместно организуют постоянный мониторинг за здоровьем детей. Как именно он будет проводиться, Кравцов не уточнил.
А что говорят врачи?
Медики настроены не очень оптимистично. На условиях анонимности врач рассказал порталу V1.RU о своих опасениях — он не уверен, что школам и родителям удастся соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора.
— Давайте представим ситуацию, когда в школу заходит поток детей, предположим, четвертого класса. Это в среднем 120 человек. На измерение температуры бесконтактным методом требуется около 30 секунд. Таким образом, чтобы проверить всех детей, нужно около часа. Мы уверены, что все дети успеют пройти эту проверку перед занятиями? У меня большие сомнения. И насчет качества термометрии в том числе. Руководителям школ следует организовать жесткую, я бы даже сказал, немецкую дисциплину. Смогут ли? — задается вопросом доктор.
Даже если школам удастся справиться с поставленной задачей, то остаются родители, которым нужно взять за правило не водить на занятия детей с малейшими признаками ОРВИ, и дети, которым нужно будет регулярно мыть руки, использовать санитайзеры, не толпиться на входе в школу и не общаться с друзьями из других классов. Но и этих мер может быть недостаточно. Например, представители ВОЗ настаивают, что детям нужно посещать занятия в масках.
— В школах будет новый рост случаев, неизбежных, невозможно избежать физического контакта между учениками. Остается ряд неизвестных. Насколько заразны подростки? Мы не знаем. До 10–11 лет дети менее заразны, после 12, кажется, так же, как взрослые. Вот почему в средних и старших классах школы есть необходимость в масках, — рассказал заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Подробнее обсудить противоэпидемические меры в школах планируется на международной конференции ВОЗ 31 августа. Возможно, после этого появятся новые рекомендации.