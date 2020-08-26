А если в классе вспышка? Роспотребнадзор рассказал, как школьников будут отправлять на карантин

На карантин — всем классом



Ни в СанПиНе, ни в рекомендациях Роспотребнадзора нет указания на то, каким образом школы и классы нужно закрывать на карантин. На запрос Сети городских порталов в ведомстве тоже ответили уклончиво.



— Комплекс мероприятий будет определяться в каждом случае индивидуально по итогам эпидемиологического расследования, — заявили в Роспотребнадзоре.



Ситуацию немного прояснил Минздрав. По словам главного инфекциониста Министерства здравоохранения Владимира Чуланова, конкретных рекомендаций пока не выработано, но скорее всего в школах будут работать те же самые правила, которые уже действуют в любых других коллективах в случае выявления случая коронавирусной инфекции.



— То есть, если возникает случай заболевания, то весь класс считается контактными лицами. Я думаю, на 14 дней будут накладываться карантинные мероприятия на класс, с регулярным контролем состояния здоровья школьников, чтобы выявить тех, кто заразился, и безопасно продолжить обучение. Учитывая, что школы перейдут на новый режим работы, дети будут находиться в одном классе, для распространения инфекции будет меньше шансов, и не нужно будет накладывать карантин на всю школу, — высказал свое мнение Чуланов.

