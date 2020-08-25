«Еда в мусор»: опубликовали большое исследование школьного питания в Ярославле

— Опрос ещё раз подтверждает правильность ранее сделанного вывода о том, что из одинаковых продуктов, по одному меню может быть приготовлена пища разного качества. У детей свои вкусовые предпочтения, а полезность пищи не всегда является для них аргументом, — говорят эксперты Института отраслевого питания. — Школьное меню составлено из рецептов 70–80-х годов прошлого века. За это время изменились и продукты, и сама система питания. В итоге наблюдается высокий процент отходов блюд из рыбы, печени, творога и овощей.

Меню снова попытаются изменить, на этот раз придумали устроить конкурс среди рестораторов. Перед ними поставили задачу разработать завтраки и обеды, стоимость которых должна оставаться такой же, как сейчас, — около 60 рублей . При этом еда должна отвечать требованиям по калорийности, а ещё быть вкусной. Возможно, это приведёт к тому, что в школах появится салат по-гречески и курица под соусом бешамель.

Шеф-повара ресторанов будут соревноваться в номинациях за лучший рецепт холодной закуски, горячего блюда, лучший рецепт напитка, лучший комплекс на завтрак и обед, а также за приз родительских симпатий. Кстати, в судьях на конкурсе будут также присутствовать сами школьники, а не только взрослые эксперты и представители власти. Вполне вероятно, если меню от рестораторов окажется успешным, его могут внедрить в школьных столовых.