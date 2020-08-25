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«Еда в мусор»: опубликовали большое исследование школьного питания в Ярославле

И позвали на помощь рестораны, чтобы придумать новое меню для школ

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Выяснили, что меню, разработанное в Советском Союзе, сейчас уже кажется невкусным&nbsp;

Выяснили, что меню, разработанное в Советском Союзе, сейчас уже кажется невкусным 

Школьное питание в Ярославле: новое меню разработают шеф-повара

Учебный год ещё не начался, а тема школьного питания снова обсуждается. Независимая организация Институт отраслевого питания подвела итоги большого исследования на тему, почему дети не хотят есть школьную еду. По их выводам, причин много, и довольно интересных. Опрашивали около 40 тысяч школьников и их родителей из 84 школ Ярославля. Про этот опрос много говорили власти, но его итоги в цифрах толком и не озвучивали. Рассказываем:

  • 46% опрошенных не питаются в столовых, потому что невкусно (в разных школах это от 25% до 68% респондентов);
  • 37,3% не едят рыбу вообще;
  • 37,7% детей знают и любят творожную запеканку.

Эксперты сделали вывод о том, что сейчас во многих школах еда просто улетает в мусор.

— Опрос ещё раз подтверждает правильность ранее сделанного вывода о том, что из одинаковых продуктов, по одному меню может быть приготовлена пища разного качества. У детей свои вкусовые предпочтения, а полезность пищи не всегда является для них аргументом, — говорят эксперты Института отраслевого питания. — Школьное меню составлено из рецептов 70–80-х годов прошлого века. За это время изменились и продукты, и сама система питания. В итоге наблюдается высокий процент отходов блюд из рыбы, печени, творога и овощей.

Меню снова попытаются изменить, на этот раз придумали устроить конкурс среди рестораторов. Перед ними поставили задачу разработать завтраки и обеды, стоимость которых должна оставаться такой же, как сейчас, — около 60 рублей. При этом еда должна отвечать требованиям по калорийности, а ещё быть вкусной. Возможно, это приведёт к тому, что в школах появится салат по-гречески и курица под соусом бешамель.

Шеф-повара ресторанов будут соревноваться в номинациях за лучший рецепт холодной закуски, горячего блюда, лучший рецепт напитка, лучший комплекс на завтрак и обед, а также за приз родительских симпатий. Кстати, в судьях на конкурсе будут также присутствовать сами школьники, а не только взрослые эксперты и представители власти. Вполне вероятно, если меню от рестораторов окажется успешным, его могут внедрить в школьных столовых.

Тема школьного питания в Ярославле на слуху уже несколько лет. С тех пор, как власти взялись за его изменения, повысив стоимость. Тогда же резко сократили число льготников, получающих бесплатное питание, — скандал докатился до президента, и эту модернизацию отменили. Потом пытались вводить новую систему оплаты, чтобы освободить учителей от работы по сбору денег на обеды: через карточки и ладошки учеников, но за эту систему с родителей брали комиссию.

За время перемен выяснилось, что претензий к еде из школьных столовых много и родители, ранее получавшие бесплатное питание ребёнка, не готовы выкладывать деньги за это. Тогда пытались изменить меню, вводили розовое пюре и котлеты из капусты, но эти идеи провалились.

Кстати, с 1 сентября 2020 года цену на школьные завтраки снова поднимают.

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