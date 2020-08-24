С родителей собирают деньги в школах на покупку тетрадей к учебникам. Это законно?

Новый учебный год для родителей начинается с больших расходов. В подготовке к школе ученикам нужна новая форма и обувь, канцелярия и рюкзак, да ещё и в школе на собраниях родителям нередко приходится открывать кошельки на нужды класса. Родителей одной из школ попросили сдать деньги на дополнительную закупку рабочих тетрадей для учёбы.

— На собрании нам выдали согласие на добровольное пожертвование на приобретение тетрадей, — рассказал 76.RU обеспокоенный отец нескольких школьников Анатолий. — Меня смущает ситуация, когда родители вынуждены сами докупать необходимые методические материалы. Их стоимость может быть достаточно высокой, а не все родители у нас обеспечены. И все это помимо того, что нужно покупать обязательную теперь форму и канцелярию. В Министерстве образования нужно подумать над тем, чтоб таких ситуаций не возникало. Следствием подобной политики будет появление детей, которым образование будет просто недоступно.