С родителей собирают деньги в школах на покупку тетрадей к учебникам. Это законно?

Новый учебный год для родителей начинается с больших расходов. В подготовке к школе ученикам нужна новая форма и обувь, канцелярия и рюкзак, да ещё и в школе на собраниях родителям нередко приходится открывать кошельки на нужды класса. Родителей одной из школ попросили сдать деньги на дополнительную закупку рабочих тетрадей для учёбы.
— На собрании нам выдали согласие на добровольное пожертвование на приобретение тетрадей, — рассказал 76.RU обеспокоенный отец нескольких школьников Анатолий. — Меня смущает ситуация, когда родители вынуждены сами докупать необходимые методические материалы. Их стоимость может быть достаточно высокой, а не все родители у нас обеспечены. И все это помимо того, что нужно покупать обязательную теперь форму и канцелярию. В Министерстве образования нужно подумать над тем, чтоб таких ситуаций не возникало. Следствием подобной политики будет появление детей, которым образование будет просто недоступно.
Редакция отправила запрос в департаменты образования Ярославля и Ярославской области, чтобы выяснить, насколько законны поборы с родителей.
— Закупку учебников осуществляет департамент образования Ярославской области или непосредственно школа на средства областного бюджета. Рабочие тетради, если их использование предусмотрено образовательной программой школы, должны приобретаться за счет школы, — ответила директор городского департаменте Елена Иванова.
В областном департаменте подтвердили, что закупку всех учебных материалов делает школа. Но сделали оговорку.
— В случае если образовательная организация принимает решение о необходимости использования рабочих тетрадей в учебном процессе, они должны предоставляться бесплатно, — подтвердили в областном правительстве.
И добавили:
— Необходимые тетради докупаются школой или родительским комитетом, если данное решение принято на родительском собрании и занесено в протокол.
Таким образом, требовать от родителей докупать комплекты рабочих тетрадей к учебникам в школах региона не имеют права. Это возможно только по добровольному решению родителей.
Напомним, с 1 сентября школы Ярославля будут работать очно, но торжественные линейки состоятся не для всех классов. Однако в Роспотребнадзоре выдали рекомендации о том, как теперь будет проходить обучение в условиях пандемии коронавирусной инфекции.