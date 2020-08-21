Попросили родители: губернатор рассказал, как будут работать детские сады в Ярославской области

Власти рассказали, как будут работать детские сады в Ярославской области
Губернатор Ярославской области рассказал, как будут работать детские сады в условиях пандемии коронавируса.
— На этой неделе мы отметили значительно возросшее количество детей, посещающих дежурные группы, — они уже не удовлетворяют существующей потребности, количество обращений от родителей увеличивается, поэтому решили, что сады начнут работу в обычном режиме. Очень радостно об этом сообщать. Надеюсь, что скоро сможем позволить себе и новые послабления, сейчас прорабатывается снятие ограничений по спортивным мероприятиям. Расскажу об этом дополнительно, — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Дмитрий Миронов.
Не столь радостно некоторым родителям, которые опасаются за здоровье своих малышей. На днях был случай, когда коронавирус выявили у папы одного из малышей в детском саду Ярославля. Но на карантин не закрыли ни группу, ни сам садик.
Также глава области рассказал, как пройдут линейки 1 Сентября. На них пустят не всех.