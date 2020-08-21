Попросили родители: губернатор рассказал, как будут работать детские сады в Ярославской области

Не столь радостно некоторым родителям, которые опасаются за здоровье своих малышей. На днях был случай, когда коронавирус выявили у папы одного из малышей в детском саду Ярославля. Но на карантин не закрыли ни группу, ни сам садик.

Также глава области рассказал, как пройдут линейки 1 Сентября. На них пустят не всех.