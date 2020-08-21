Чек-лист для школьников и родителей: 5 дел, которые нужно успеть в последние дни каникул

Если учеба начинается с 8 утра, то вставать в 7 нужно начинать не с 1 сентября, а за пару недель до. Так будет проще влиться в режим дня. Да, хочется отложить это время, но все же понимают — перед смертью не надышишься.



— Вернуться к режиму — самое важное. Нужно, чтобы ребенок уже настроился, не было такого стресса дополнительного, одновременно с началом учебного года, — считает психолог Жанна Русина.



Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.



Психолог советует в этот период родителям больше обсуждать с ребенком планы на новый учебный год. В хорошем, разумеется, ключе — говорить, что здорово, что ребенок стал старше, что переходит в новый класс, что у него будут новые уроки и занятия. Главное: не ругать школу при ребенке. Даже если будет дистант.

