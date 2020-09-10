«Упражнения подождут, а идеи — нет»: 13-летний вундеркинд ушел из школы и открыл научный центр

Вундеркинд, которого ругали в школе, открыл научный центр
Чтобы попасть в лагерь для одарённых детей, этот мальчишка даже написал Путину. И это сработало — его приняли в «Сириус», хотя по возрасту он еще не подходил. В 13 лет мальчик экстерном на отлично закончил 9 классов, начал обучение в университете искусственного интеллекта и создал в Ярославле детский научный центр. В нем вундеркинд преподаёт детям химию, физику и роботостроение, программирование и 3D-моделирование.
Мы продолжаем спецпроект «Юные надежды», посвященный одаренным детям из разных регионов России. На прошлой неделе мы рассказывали о Матвее Анискине из башкирского поселка Иглино. Ему всего 11 лет, но благодаря его стараниям в округе исчезли стихийные свалки. Герой сегодняшнего материала Илья Раевский, возможно, самый юный руководитель научного центра в России.
Открыл бизнес в 13 лет
СЮЖЕТ
В 13 лет ярославскому вундеркинду пришла идея открыть детский научный центр. Идею мальчику помогла реализовать мама. Центр уже работает, там Илья сам проводит занятия для детей от 5 до 10 лет.
— Сейчас мне 13 лет, поэтому центр оформлен на мою маму. Но уже в мае 2021 года я получу право самостоятельно вести бизнес. Наверное, я стану самым молодым владельцем детского научного центра в России. Первым грантом, который я потратил на развитие этого проекта, была моя именная стипендия губернатора Ярославской области.
Илья говорит, что не считает себя особенным: ему нравится ровно то же, что и его сверстникам. Разве что, в отличие от многих, мальчик привык эффективно использовать всё своё время.
— Я люблю слушать музыку, учусь играть на гитаре, занимаюсь батутингом, занимаюсь с маленькими племянниками, играю в компьютерные игры. Конечно, большую часть времени занимает учёба. Я не могу и не хочу себе позволить слоняться без дела, тусить на дискотеках, играть часами в одну и ту же игру, болтать ни о чём, мне жалко тратить на это свою жизнь. Считаю, что в поступках человека должен быть смысл, ответственность и баланс сознательного потребления.
Илья рассказал, что у него широкий круг общения. При этом друзья у мальчика самые разные, от мала до велика.
— У меня очень много друзей — и девчонок, и пацанов. Возраст у них тоже разный. Например, самая маленькая моя подружка — девочка Маша, ей 5 лет, мне очень интересно с ней общаться, а самый старший друг — учёный-химик из Москвы, ему 72 года.
Мальчик признаётся, что с каждым годом ему становится все сложнее успевать заниматься всеми своими делами. В какой-то момент Илье пришлось покинуть обычную школу, чтобы найти время на личные проекты.
— У каждого человека, наверное, наступает момент в жизни, когда он должен сделать выбор: чем-то пожертвовать ради кого-то или чего-то. Я сделал свой выбор, когда сознательно отказался от традиционной школы и в 2017 году перешёл на «семейное образование» (форма обучения вне школы. — Прим. ред.). Это помогло построить свою траекторию развития и совместить свои интересы. Сейчас я сам строю свой день, ориентируясь на самочувствие, настроение, обязательства, дедлайны. Это не строгое расписание, но всё же выстраивается в систему.
«Мой мир — лаборатория»
График у вундеркинда очень плотный. Почти весь день Илья занимается, но, независимо от дел, успевает уделять время семье.
— Перед завтраком иду с собакой на пробежку, иногда ко мне присоединяется кто-то из семьи. После завтрака, если нет спортивных тренировок, изучаю школьную программу, обычно беру не больше трёх разных предметов в день. После обеда — изучение английского и китайского языков, домашняя практика по обучению искусственного интеллекта, чтение книг. Два дня в неделю я занимаюсь с ребятами в Детском научном центре. После ужина смотрим кино или катаемся на велосипедах, но чаще я ухожу в лабораторию и допоздна занимаюсь своими проектами. Здесь только мой мир.
Илья рассказывает, что в обычной школе его часто не понимали. Учителя требовали формального выполнения заданий, в то время как Илья хотел изобретать.
— Меня ругали за то, что во время урока я отключался. Мне приходили идеи, и вместо упражнения по русскому языку я рисовал схему, увиденную в голове, как будто на экране. Сейчас это, пожалуй, самое важное. Тренировочные упражнения всегда подождут, а вот идеи — нет. Чаще всего, строго следуя стереотипам общества, ты теряешь главное — свободу мышления.
«Классы нужны не по возрасту, а по интересам»
Сейчас в Детском научном центре работают лаборатории науки, искусства и робототехники, 3D-моделирования и программирования, лаборатория знаний, мягкая лаборатория управления квадрокоптерами, а также просветительская лаборатория. В них дети изучают робототехнику, используя робот-конструктор, а позже проектируют своих роботов из подручных материалов.
— В 2019 году наставничество над моим детским научным центром взяла пермская компания Promobot — крупный производитель роботов. Впервые в Ярославской области дети смогли изучать лингвобазу (речевая база робота. — Прим. ред.), компьютерное зрение, искусственный интеллект робота. Я планирую использовать промоботов для изучения робототехники полного цикла: от 3D-моделирования и прототипирования до компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Сейчас я сам поступил в университет искусственного интеллекта и, как только разберусь во всем, буду учить этому школьников.
Чтобы помочь школьникам, у которых образовался пробел в знаниях, Илья разрабатывает специальное приложение.
— Это приложение для волонтёров «Хочу учиться». Смысл в том, что дети, которые хорошо поняли тему, могут объяснить её другим детям. Систему образования, я считаю, нужно переделать полностью — в соответствии с изменениями нашего мира. Хочу, чтобы кроме инноваций и цифровизации в новой системе была человечность, осознанное поведение и детей, и педагогов, предметы по выбору, классы не по возрасту, а по интересам, и не было авторитаризма и бюрократии.
Жизнь после вопроса Путину
В 2016 году 8-летний Илья задал вопрос во время прямой линии президента Владимира Путина. Школьник спросил у президента следующее: «Я вундеркинд. Учусь уже в 5-м классе, а решаю задачи по физике для 8–9-х классов. Говорю на английском языке и создаю роботов. Почему таких, как я, не отправляют в «Сириус» и «Артек» из-за возраста? Когда вырасту, это будет уже неинтересно». Тогда президент согласился со школьником и сказал, что организаторы лагерей, видимо, не были вундеркиндами.
Мы спросили у Ильи, что изменилось после того, как он задал президенту вопрос.
— После того как я задал вопрос президенту страны об одарённых детях и к вечеру был знаменит на всю страну, многие писали злые комментарии о моей нескромности, что я назвал себя вундеркиндом. И никто не подумал, что мне пришлось в одном слове сжать максимум информации, чтобы мой вопрос озвучили президенту. И эта известность одного дня давно бы прошла, если бы не каждодневный труд. После того дня прошло уже четыре года, и каждый год я на круглые пятерки заканчивал новый класс, в этом году я сдавал ВПР и пробный ОГЭ уже в феврале в Москве, и рядом не было ни друзей, ни знакомых учителей. Результат — красный аттестат.