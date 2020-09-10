«Упражнения подождут, а идеи — нет»: 13-летний вундеркинд ушел из школы и открыл научный центр

В 13 лет ярославскому вундеркинду пришла идея открыть детский научный центр. Идею мальчику помогла реализовать мама. Центр уже работает, там Илья сам проводит занятия для детей от 5 до 10 лет.



— Сейчас мне 13 лет, поэтому центр оформлен на мою маму. Но уже в мае 2021 года я получу право самостоятельно вести бизнес. Наверное, я стану самым молодым владельцем детского научного центра в России. Первым грантом, который я потратил на развитие этого проекта, была моя именная стипендия губернатора Ярославской области.

Илья говорит, что не считает себя особенным: ему нравится ровно то же, что и его сверстникам. Разве что, в отличие от многих, мальчик привык эффективно использовать всё своё время.



— Я люблю слушать музыку, учусь играть на гитаре, занимаюсь батутингом, занимаюсь с маленькими племянниками, играю в компьютерные игры. Конечно, большую часть времени занимает учёба. Я не могу и не хочу себе позволить слоняться без дела, тусить на дискотеках, играть часами в одну и ту же игру, болтать ни о чём, мне жалко тратить на это свою жизнь. Считаю, что в поступках человека должен быть смысл, ответственность и баланс сознательного потребления.