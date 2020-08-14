«Мы вас подготовим»: в школах рассказали о новом учебном годе и переходе на дистант

— Закупать маски для детей перед школой не обязательно, — заверили в ярославской школе № 33. — Ходить ребёнку в маске или без неё — дело добровольное. Никаких указаний на сегодняшний день на эту тему не было.



— Официальной информации по поводу перехода на дистанционное обучение в сентябре пока не было, мы надеемся, что и не будет, — добавили в ярославской школе № 90.



— Президент сказал, что информация о переходе на дистант 20 сентября — это спекуляция, — уверены в красноткацкой средней школе. — С 1 сентября школы начинают учебный год в очной форме.



— Только линейки на 1 Сентября, скорее всего, будут не в обычном формате, — сообщили в рыбинской школе № 20. — Чтобы не создавать толпу, наверное, будет просто встреча классов. И в здание школ родителей пускать не будут. Готовьтесь учиться, а если будет приказ о переходе на дистанционное обучение, то это уже наша забота — мы вас подготовим.



Любые вопросы по поводу работы школ в новом учебном году родители могут задать по телефону горячей линии Минпросвещения России: +7 800 200–91–85.

