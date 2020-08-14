«Мы вас подготовим»: в школах рассказали о новом учебном годе и переходе на дистант

В школах рассказали о новом учебном годе и переходе на дистант
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что решение о том, в каком формате школы проведут следующий учебный год, будет принято 20 августа в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
— Без сомнения, мы будем принимать решение в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации, — сказал премьер-министр. — За это отвечают руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет, соответственно, приниматься окончательное решение по каждому из регионов.
Тем не менее в родительских чатах ползут слухи. Многие родители полагают, что с 20 сентября школьников переведут на дистанционное обучение. Мы спросили в ярославских школах, как готовятся работать они.
— Закупать маски для детей перед школой не обязательно, — заверили в ярославской школе № 33. — Ходить ребёнку в маске или без неё — дело добровольное. Никаких указаний на сегодняшний день на эту тему не было.
— Официальной информации по поводу перехода на дистанционное обучение в сентябре пока не было, мы надеемся, что и не будет, — добавили в ярославской школе № 90.
— Президент сказал, что информация о переходе на дистант 20 сентября — это спекуляция, — уверены в красноткацкой средней школе. — С 1 сентября школы начинают учебный год в очной форме.
— Только линейки на 1 Сентября, скорее всего, будут не в обычном формате, — сообщили в рыбинской школе № 20. — Чтобы не создавать толпу, наверное, будет просто встреча классов. И в здание школ родителей пускать не будут. Готовьтесь учиться, а если будет приказ о переходе на дистанционное обучение, то это уже наша забота — мы вас подготовим.
Любые вопросы по поводу работы школ в новом учебном году родители могут задать по телефону горячей линии Минпросвещения России: +7 800 200–91–85.