В Ярославле больше ста школьников получили за ЕГЭ сто баллов: какие предметы сдать легче всего

В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ. И они приятно радуют — 107 школьников смогли сдать экзамены на сто баллов, притом что нервотрепки им добавила ситуация с коронавирусом.

— В этом году экзамен был организован по всем требованиям Роспотребнадзора: ребятам измеряли температуру при входе, рассаживали по кабинетам с соблюдением дистанции, аудитории тщательно дезинфицировали и устанавливали там дозаторы с антисептиками, — рассказали в правительстве Ярославской области.



По каким предметам ребята получили сто баллов: