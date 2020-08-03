В Ярославле больше ста школьников получили за ЕГЭ сто баллов: какие предметы сдать легче всего

В Ярославле больше ста школьников сдали ЕГЭ на сто баллов
В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ. И они приятно радуют — 107 школьников смогли сдать экзамены на сто баллов, притом что нервотрепки им добавила ситуация с коронавирусом.
— В этом году экзамен был организован по всем требованиям Роспотребнадзора: ребятам измеряли температуру при входе, рассаживали по кабинетам с соблюдением дистанции, аудитории тщательно дезинфицировали и устанавливали там дозаторы с антисептиками, — рассказали в правительстве Ярославской области.
По каким предметам ребята получили сто баллов:
- русский язык — 54 выпускника;
- информатика и ИКТ — 15;
- литература — 12;
- профильная математика — 8;
- история — 8;
- обществознание — 4;
- химия — 3;
- французский язык — 2;
- физика — 1.
Как добиться такого результата? Секрет есть. Мы поговорили с тремя школьниками, которые сдали ЕГЭ на сто баллов (а один на 100 сдал сразу три предмета), и они рассказали, как готовились к экзаменам.