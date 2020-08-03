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Образование

В Ярославле больше ста школьников получили за ЕГЭ сто баллов: какие предметы сдать легче всего

Есть даже французский язык

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Ребята как следует постарались

Ребята как следует постарались

В Ярославле больше ста школьников сдали ЕГЭ на сто баллов

В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ. И они приятно радуют — 107 школьников смогли сдать экзамены на сто баллов, притом что нервотрепки им добавила ситуация с коронавирусом.

— В этом году экзамен был организован по всем требованиям Роспотребнадзора: ребятам измеряли температуру при входе, рассаживали по кабинетам с соблюдением дистанции, аудитории тщательно дезинфицировали и устанавливали там дозаторы с антисептиками, — рассказали в правительстве Ярославской области.

По каким предметам ребята получили сто баллов:

  • русский язык — 54 выпускника;
  • информатика и ИКТ — 15;
  • литература — 12;
  • профильная математика — 8;
  • история — 8;
  • обществознание — 4;
  • химия — 3;
  • французский язык — 2;
  • физика — 1.

Как добиться такого результата? Секрет есть. Мы поговорили с тремя школьниками, которые сдали ЕГЭ на сто баллов (а один на 100 сдал сразу три предмета), и они рассказали, как готовились к экзаменам.

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ЕГЭ
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