4 августа вторник
СЕЙЧАС +12°С
usd 74.16
eur 87.23

Все новости

Все новости
ОбразованиеВсё о коронавирусе

Правда ли, что 21 сентября школьников отправят на дистант? Отвечает Госдума

Учебный год начнется в традиционном формате. А что будет дальше?

2 638
11Обсудить

Поделиться

Смогут ли дети вернуться в школы в новом учебном году?&nbsp;

Смогут ли дети вернуться в школы в новом учебном году? 

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в правительстве не обсуждается переход на дистанционное обучение в новом учебном году. Как сообщает РИА «Новости», он назвал фейком сообщения о том, что 21 сентября будут усилены карантинные меры и вновь введено удаленное обучение. По его словам, такая информация распространяется в соцсетях.

— Это совершенно точно фейк-ньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом, — сказал Зайцев по итогам общения с Министерством просвещения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год начнется 1 сентября в традиционном формате. Глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова во время совещания с Владимиром Путиным также отметила, что необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детишколадистанткоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!