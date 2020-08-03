Правда ли, что 21 сентября школьников отправят на дистант? Отвечает Госдума

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в правительстве не обсуждается переход на дистанционное обучение в новом учебном году. Как сообщает РИА «Новости», он назвал фейком сообщения о том, что 21 сентября будут усилены карантинные меры и вновь введено удаленное обучение. По его словам, такая информация распространяется в соцсетях.



— Это совершенно точно фейк-ньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом, — сказал Зайцев по итогам общения с Министерством просвещения.

