Правда ли, что 21 сентября школьников отправят на дистант? Отвечает Госдума

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в правительстве не обсуждается переход на дистанционное обучение в новом учебном году. Как сообщает РИА «Новости», он назвал фейком сообщения о том, что 21 сентября будут усилены карантинные меры и вновь введено удаленное обучение. По его словам, такая информация распространяется в соцсетях.
— Это совершенно точно фейк-ньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом, — сказал Зайцев по итогам общения с Министерством просвещения.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год начнется 1 сентября в традиционном формате. Глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова во время совещания с Владимиром Путиным также отметила, что необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.