«Все эти чахоточные и униженные»: в разгар летнего чтения отец школьника — о программе по литературе

Я помню восприятие мира лет в 15–16. Жизнь была полна драйва и гормонов, и она была не как в книжках. Она тоже не была идеальной, но в ней не было дворян, розг и крепостных. Не было велеречивых диалогов. Никаких там Тришек, Аглай, «дайте-с», «нате-с». Не было возвышенных мук и низменных страстей. Всё было как-то буднично и часто — в подъезде. Было много других забот, о которых интересно поговорить, включая проблемы первого секса, отличий рябиновой настойки от коньяка и беспроигрышного ответа на вопрос «ты с какого района?» Я понимаю, что у всех история своя. Кому-то повезло с учителем, кто-то любил читать или просто нашёл своего автора (Пушкин, Гоголь, Чехов — окей). Может быть, просто я люблю совсем другие книги, которые тоже стали классикой, но не в кандалах школьной программы. Да и полюбил я их много позже, когда дозрел. Трудно сказать, на какие мысли бы меня навёл «Парфюмер» или «Лолита» в 15 лет.

Я не то что бы ратую за низведение школьной программы до подросткового чтива или только современной (злободневной) литературы. Возможно, истина где-то посредине. В конце концов уже существуют тысячи авторов, а ещё тысячи прямо сейчас томятся в ожидании звёздного часа, и не все они такие уж бездари. Я не поверю, что за 150 лет не народились поколения писателей, которые могут увлечь подростков сейчас. Возможно, главная задача школьной литературы не в том, чтобы нагрузить ребёнка всеми неразрешимыми проблемами мира сразу. Сначала нужно заинтересовать его чтением, и со временем, вероятно, он прочтёт тех же классиков, но уже в полном сознании, умеючи и с пользой. Потому книги школьной программы по интересности должны конкурировать с плейстейшном, соцсетями и рэперами, что с учётом тяжеловесности литературы вообще (многабукаф всё-таки) — нормальный такой писательский челлендж. Но кому-то он по силам — Джоан Роулинг это доказала.