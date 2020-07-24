«Дети не хотят помогать на даче. Что делать? Заставлять или нет?» Отвечает детский психолог

Летом многие родители сталкиваются с дилеммой: нужно ехать на дачу, а ребенок не хочет — заставлять его или нет? И даже если вы всё же поехали всей семьей, нужно ли обязывать его работать? Пост о том, как лучше поступать в такой ситуации, написала детский психолог Мария Шапошникова.
Заставлять ли ребёнка работать на даче? Многие из нас имеют дачные участки. На природе очень хорошо отдыхать от повседневных забот. Но мы создаём себе новую заботу — огород. Это какой-то наш исторический инстинкт: есть земля — надо на ней что-нибудь посадить. Только вот дети не поддаются этому инстинкту.
И вот родители спрашивают: «Дети не хотят помогать на даче. Что делать? Заставлять или нет?»
Дорогие взрослые, скажите честно, ваше садоводство — это ваше хобби или деятельность, которая кормит семью?
Если вы выращиваете огурцы-картошку для того, чтобы ваша семья была сыта зимой, то участие ребёнка в этом процессе необходимо. В домашнем хозяйстве обязанности распределяются, часть обязанностей ложится на детей, это нормально. И тут уж «хочу-не хочу» — надо!
Если вы выбрали такой вид досуга из любви к природе, а соленья и варенья преимущественно раздаете родственникам и друзьям, то заставлять ребёнка заниматься вашим хобби было бы несправедливым!
Многие из нас сами когда-то говорили старшему поколению: да кому нужен ваш огород, сейчас все можно купить, была охота гнуть спину! Но потом, как водится, самих потянуло к земле. А вот детей пока не тянет.
Правда, могут настать времена, когда детям тоже станет интересно поогородничать. Поэтому мне кажется важным научить детей работать на земле, но не заставлять это делать, как постоянную обязанность. Передайте им хоть какие-то навыки работы в саду. Научите копать, полоть, поливать, окучивать, пересаживать. Обучите навыку, убедитесь, что получается, и успокойтесь — вы свою родительскую функцию выполнили!
Конечно, если огород — это крайняя необходимость, привлекайте детей к труду. Если это ваше хобби — покажите детям, как и с каким удовольствием вы это делаете, а от ребёнка отстаньте. Не хочет полоть — пусть идёт мыть посуду, подметать пол в доме и играть с друзьями. Это лучше, чем всю свою жизнь ненавидеть слово «дача».
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