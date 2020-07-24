«Дети не хотят помогать на даче. Что делать? Заставлять или нет?» Отвечает детский психолог

Если вы выращиваете огурцы-картошку для того, чтобы ваша семья была сыта зимой, то участие ребёнка в этом процессе необходимо. В домашнем хозяйстве обязанности распределяются, часть обязанностей ложится на детей, это нормально. И тут уж «хочу-не хочу» — надо!

Если вы выбрали такой вид досуга из любви к природе, а соленья и варенья преимущественно раздаете родственникам и друзьям, то заставлять ребёнка заниматься вашим хобби было бы несправедливым!

Многие из нас сами когда-то говорили старшему поколению: да кому нужен ваш огород, сейчас все можно купить, была охота гнуть спину! Но потом, как водится, самих потянуло к земле. А вот детей пока не тянет.

Правда, могут настать времена, когда детям тоже станет интересно поогородничать. Поэтому мне кажется важным научить детей работать на земле, но не заставлять это делать, как постоянную обязанность. Передайте им хоть какие-то навыки работы в саду. Научите копать, полоть, поливать, окучивать, пересаживать. Обучите навыку, убедитесь, что получается, и успокойтесь — вы свою родительскую функцию выполнили!