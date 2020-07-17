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Как сдать ЕГЭ на сто баллов: в Ярославской области вывесили первые результаты экзаменов

Отличников стало больше

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ЕГЭ сдавать не так-то просто

ЕГЭ сдавать не так-то просто

В Ярославской области стали известны первые результаты ЕГЭ. И они радуют — 26 ярославских выпускников получили 100 баллов по литературе и информатике.

— Количество стобалльников по сравнению с прошлым годом увеличилось, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — На экзамене по информатике наивысшее количество баллов смогли набрать 14 участников — в прошлом году их было 11. Еще 12 человек получили сто баллов по литературе — вдвое больше, чем в 2019 году.

От 81 до 100 баллов по информатике заработала почти треть сдававших. По литературе такие высокие баллы получили почти 19 процентов выпускников.

Туго у нас пока с географией — ста баллов нет ни у кого.


— По таким дисциплинам, как информатика и литература, наши ребята каждый год показывают стобалльные результаты. Это говорит о качественной подготовке детей к единому госэкзамену, а также о высоком профессионализме и компетентности педагогов, — отметила член областной ГЭК Светлана Медведева.

Где узнать результат ЕГЭ

В своей школе.

В отделе управления образования, в котором проходила регистрация на ЕГЭ.

В интернете на этом сайте и на этом.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 3 по 25 июля. Результаты по другим предметам будут опубликованы позднее.

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