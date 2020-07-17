Как сдать ЕГЭ на сто баллов: в Ярославской области вывесили первые результаты экзаменов

Туго у нас пока с географией — ста баллов нет ни у кого.



— По таким дисциплинам, как информатика и литература, наши ребята каждый год показывают стобалльные результаты. Это говорит о качественной подготовке детей к единому госэкзамену, а также о высоком профессионализме и компетентности педагогов, — отметила член областной ГЭК Светлана Медведева.

Где узнать результат ЕГЭ

В своей школе.

В отделе управления образования, в котором проходила регистрация на ЕГЭ.

В интернете на этом сайте и на этом.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 3 по 25 июля. Результаты по другим предметам будут опубликованы позднее.

