Как сдать ЕГЭ на сто баллов: в Ярославской области вывесили первые результаты экзаменов

В Ярославской области стали известны первые результаты ЕГЭ. И они радуют — 26 ярославских выпускников получили 100 баллов по литературе и информатике.
— Количество стобалльников по сравнению с прошлым годом увеличилось, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — На экзамене по информатике наивысшее количество баллов смогли набрать 14 участников — в прошлом году их было 11. Еще 12 человек получили сто баллов по литературе — вдвое больше, чем в 2019 году.
От 81 до 100 баллов по информатике заработала почти треть сдававших. По литературе такие высокие баллы получили почти 19 процентов выпускников.
Туго у нас пока с географией — ста баллов нет ни у кого.
— По таким дисциплинам, как информатика и литература, наши ребята каждый год показывают стобалльные результаты. Это говорит о качественной подготовке детей к единому госэкзамену, а также о высоком профессионализме и компетентности педагогов, — отметила член областной ГЭК Светлана Медведева.
Где узнать результат ЕГЭ
В своей школе.
В отделе управления образования, в котором проходила регистрация на ЕГЭ.
В интернете на этом сайте и на этом.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 3 по 25 июля. Результаты по другим предметам будут опубликованы позднее.