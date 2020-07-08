Школьные линейки 1 сентября отменят

Традиционные школьные линейки на 1 сентября в этом году отменяются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова. Он заявил, что в этом году они изменят формат для соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом. Министр не уточнил, как именно будет организовано мероприятие.

Также Кравцов отметил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. При этом Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения, так что на полную и окончательную дистанционку всех не переведут.

