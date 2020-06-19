19 июня пятница
СЕЙЧАС +24°С
usd 69.62
eur 78.29
Тема дня Открывают летние кафе

Все новости

Все новости
Современным школьникам приходится делать уроки даже летом. Это нормально?

Современным школьникам приходится делать уроки даже летом. Это нормально?

Каникулы уже, можно сказать, в самом разгаре, но отдых у детей не то чтобы получается — учителя до сих пор забрасывают заданиями на лето: от конкурсов рисунков до классики летнего образования — списка литературы. Учителя настаивают, дети сопротивляются, родители мечутся между двух огней: и образование важно, и контролировать постоянно сил уже нет — еще дистант утомил. Вместе с учителями, психологами и родителями мы размышляем, как быть в этой ситуации.

С пятеркой и истерикой

Начнем с вечного — список литературы. Его, как правило, дают на лето во всех школах. Но с ним есть сразу две проблемы. Во-первых, мало кому из детей хочется читать классику, да еще и летом, когда хочется не с книжкой сидеть, а проводить время с друзьями. Во-вторых, он объективно большой — никакого лета не хватит. Например, в 10-м классе школьникам нужно прочитать, согласно федеральному списку рекомендуемых программных произведений, книги 40 авторов. При этом у некоторых — по два, три, а то и пять произведений. Среди авторов — Достоевский, Толкиен, Киплинг, Маркес, Ремарк и другие. И, очевидно, далеко не они интересны современному подростку.

— Хорошо, конечно, если ребенок читает сам. Но если нет — нужно не заставлять из-под палки, а помочь читать с интересом. Рассказать какую-то предысторию произведения. Родители часто сами недовольны тем, что много задали, не хотят помогать и оставляют это все на ребенка. Но лучше все-таки проявлять интерес: что тебе задали, какая книжка, давай обсудим, что ты думаешь по этому поводу? Тогда у ребенка нет ощущения, что это какая-то каторга, непреодолимый труд, — считает психолог Жанна Русина.

С психологом согласна автор книги «ЕГЭ без стресса», мама двоих сыновей Светлана Иконникова. Она убеждена, что нельзя ставить цель «умри, но сделай» — не только оценки важны в жизни.

Несколько двоек — это еще не конец всей учебы<br>

Несколько двоек — это еще не конец всей учебы

— Надо понять, кто главный: родители или учитель. Для ребенка важнее родитель, при всем моем уважении к учителям. Родитель — это менеджер ребенка, который помогает ему вырасти. Даже если учитель задал 150 тысяч книг, родитель может проанализировать это и сократить список, — считает Светлана.

«Давай мы вот это и это будем читать, а это не будем. Да, нам за это могут поставить двойку — окей, мы с этим смиримся, ничего страшного»

Светлана Иконникова

Она сравнивает оценки с дождем, который может начаться, когда тебе срочно нужно куда-то пойти — если цель действительно важна, то ты все равно пойдешь и доберешься. Так какой смысл сердиться на дождь?

— Родители вместе с ребенком ставят цель: мы хотим добраться вот сюда. И да, у нас на пути к этой цели будет несколько двоек, но зато мы придем туда здоровыми людьми, без неврозов, истерик и севшего зрения, — считает Иконникова.

А вот что именно читать из летнего списка — угадать трудно. Ну хорошо, предположим, без Достоевского школьная программа вряд ли обойдется, а вот Довлатова читать или нет?

— Я никогда точно не знаю, что из списка будет на уроках в следующий год, а что дополнительно дали. Поэтому читаем по желанию. И вообще часто мимо списка: Дэна Брауна, например. А вообще у нас в семье тут нет обязаловки. Есть список — читай оттуда, что хочется, — делится опытом доктор филологических наук, мама двоих детей Евгения Горина.

«Да, бывает, что я скажу: дети, как же вы не читаете Чехова, как стыдно! А детям все равно. Им не стыдно. Им неинтересно»

Евгения Горина

— Интерес возникнет, когда эти произведения будут обсуждать на уроках — тогда и прочитают. Дети сейчас так много читают и смотрят в интернете, что «список книг для них, как гильотина». Поэтому настаивать, чтобы все было прочитано от корки до корки — издевательство, — добавляет она.

Евгения Горина не первый раз говорит о том, что нужно немного отстать от детей. Прежде мы публиковали ее колонку о том, почему не нужно пытаться во всем переделывать ребенка. Можете почитать ее здесь.

Ваш ребенок читает весь список литературы?

    Так сколько нужно заниматься?

    Тут главное — не перестараться ни с отдыхом, ни с учебой. Психологи советуют отложить учебники в первый месяц лета, а в июле уже понемногу возвращаться к занятиям.

    — Дети, которые занимаются летом хотя бы чуть-чуть, приходят готовые к школе. Они помнят, что такое дисциплина. А если только отдыхают — их не нужно заново обучать всем регулятивным навыкам, — признается учительница муниципальной школы, попросившая не называть ее имени.

    По словам педагога, летние занятия помогают детям структурировать собственное время, сохранить режим дня и, в конце концов, не растерять за лето все, чего добились в прошлом учебном году. Это сильно облегчает работу в сентябре как учителям, так и самим детям.

    — Не думаю, что час занятий 5 раз в неделю — ужасно для ребенка на каникулах. Нормально абсолютно. Решил задачи, написал упражнение, вспомнил словарные слова — гуляй. Зато в сентябре не так тяжело входить в рабочий режим, — рассказывает о своем опыте Евгения Горина.

    Как бы ни не хотелось отложить учебники на все лето, возвращаться к ним нужно еще до начала учебного года

    Как бы ни не хотелось отложить учебники на все лето, возвращаться к ним нужно еще до начала учебного года

    — Я считаю, что хотя бы пару часов в день нужно уделять учебе. Не каждый день заниматься по всем предметам, распределить — сегодня мы час занимаемся математикой и час русским, завтра — литературой и иностранным, — объясняет учитель.

    Психологи же советуют не забывать, что развитие — это не только школьные уроки, кружки, сессии и онлайн-курсы. Общение с друзьями, игры, прогулки — это все тоже полезно, если правильно чередовать.

    — Пообщаться со сверстниками, с родителями — это тоже развитие. Съездить к бабушке, к родственникам, перенять какой-то опыт, просто пообщаться со старшим поколением — это тоже важно. Родители часто думают, что дети ничем не занимаются летом и стараются их нагрузить. А развитие происходит даже тогда, когда кажется, что ребенок бездельничает, — считает Русина.

    А вот искать подработку она не советует — хотя бы не в первый месяц лета. Всем нужно отдыхать — взрослые тоже берут отпуск, чтобы не выгореть на работе. А ведь у детей часто нагрузки не меньше.

    К чему приводят перегрузки

    Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос. Светлана Иконникова предлагает экстраполировать на себя ситуацию.

    — Вот предлагают вам курсы по бухучету: бесплатные, хорошие! Иди скорей, учись! А вы, ну, учитель или слесарь. Что вы ответите? Скажете: в гробу я видел этот бухучет, пусть и бесплатный. Вот хочется ребенку, или он не понимает, еще интересно ему или нет — можно попробовать. Пошло — отлично, не пошло — ничего страшного. Очень много сейчас бесплатных курсов, все сожрать невозможно. Можно пробовать разное, что-то зацепит — пусть человек этим и занимается. Когда ребенок занимается чем-то с удовольствием — перегрузить невозможно, — объясняет Светлана.

    А вот «насиловать» лишними занятиями не стоит. Жанна Русина говорит, что самое важное ребенку во время летних каникул все-таки отдохнуть.

    — Если перегрузить ребенка, он просто перестанет любить учебу. А когда сильный протест — знания не усваиваются, энергии недостаточно... И не нужно переживать, что если ребенок летом отдыхает. Не обязательно быть все время очень сильно загруженным, должен быть обязательно баланс учебы и отдыха, — считает психолог.

    Прогулки важны не меньше, чем занятия

    Прогулки важны не меньше, чем занятия

    Она предупреждает, что перегрузки могут привести не только к недовольству школой, но и более серьезным проблемам, в том числе — долгосрочным.

    — Если не отдыхать, плохо питаться, постоянно находиться в стрессе, то это приведет к хронической усталости. Если человек какое-то время находится в состоянии хронической усталости, то могут потребоваться и антидепрессанты, и нормотимики.

    «Может дойти до того, что человек просто физически не может работать или учиться от усталости»

    Жанна Русина, психолог

    Это, конечно, уже тяжелое расстройство, оно, скорее, свойственно студентам и людям старше. Но само неумение вовремя остановиться и отдохнуть как раз происходит из детских перегрузок, — считает Русина.

    В то же время совсем забывать об учебе все-таки не стоит. Слишком расслабленное состояние приводит к неуспеваемости в первой четверти, а это — тоже стресс.

    Отдельная история — подготовка к ЕГЭ, которая сейчас вышла на финишную прямую. О том, как помочь выпускнику не сойти с ума и победить панику накануне экзаменов, мы писали в этом материале.

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    детишколаканикулы
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!