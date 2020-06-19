Каникулы уже, можно сказать, в самом разгаре, но отдых у детей не то чтобы получается — учителя до сих пор забрасывают заданиями на лето: от конкурсов рисунков до классики летнего образования — списка литературы. Учителя настаивают, дети сопротивляются, родители мечутся между двух огней: и образование важно, и контролировать постоянно сил уже нет — еще дистант утомил. Вместе с учителями, психологами и родителями мы размышляем, как быть в этой ситуации.



С пятеркой и истерикой



Начнем с вечного — список литературы. Его, как правило, дают на лето во всех школах. Но с ним есть сразу две проблемы. Во-первых, мало кому из детей хочется читать классику, да еще и летом, когда хочется не с книжкой сидеть, а проводить время с друзьями. Во-вторых, он объективно большой — никакого лета не хватит. Например, в 10-м классе школьникам нужно прочитать, согласно федеральному списку рекомендуемых программных произведений, книги 40 авторов. При этом у некоторых — по два, три, а то и пять произведений. Среди авторов — Достоевский, Толкиен, Киплинг, Маркес, Ремарк и другие. И, очевидно, далеко не они интересны современному подростку.

