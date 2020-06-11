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Больше 8500 студентов смогут попасть на бюджетные места

Больше 8500 студентов смогут попасть на бюджетные места

Ярославские колледжи и техникумы начали принимать документы. В 2020 году студентов ждут в 35 профессиональных образовательных организациях. На бюджетные места могут попасть более 8500 студентов.

— Набор проводится по 82 специальностям и 48 профессиям. Система профессионального образования Ярославской области предлагает обучение по таким направлениям, как информационные технологии, промышленное производство, лесное и сельское хозяйство, реклама, сфера сервиса и услуг, экономика, издательское дело, юриспруденция и многих других. Информация о сроках, порядке, количестве бюджетных мест и направлениях подготовки уже размещается на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций, — сказал замдиректора департамента образования Ярославской области Александр Гудков.

Абитуриенты могут подать документы как лично, соблюдая меры профилактики, так и дистанционно, например через портал госуслуг.

Как подать документы онлайн — пошаговая инструкция

  • регистрируемся на сайте госуслуг;
  • входим в личный кабинет;
  • в поисковой строке вводим «Зачисление в государственные учреждения Ярославской области, реализующие программы среднего профессионального образования»;
  • кликаем на соответствующее поле;
  • нажимаем кнопку «Получить услугу»;
  • ставим галочки в графы согласия и нажимаем «Далее»;
  • проходим шаги «Информирование», «Сведения о заявителе», «Сведения об условиях обучения», «Предпросмотр формы», заполняя информацию о себе;
  • заполняем электронную форму заявления;
  • ждем окончания проверки и регистрации заявления — в личный кабинет придет уведомление;
  • ждем результатов рассмотрения вопроса — в личный кабинет придет уведомление.

Чтобы было легче выбрать, куда пойти учиться, мы составили полный список профессиональных образовательных организаций Ярославля.

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