Ярославские колледжи и техникумы начали принимать документы. В 2020 году студентов ждут в 35 профессиональных образовательных организациях. На бюджетные места могут попасть более 8500 студентов.
— Набор проводится по 82 специальностям и 48 профессиям. Система профессионального образования Ярославской области предлагает обучение по таким направлениям, как информационные технологии, промышленное производство, лесное и сельское хозяйство, реклама, сфера сервиса и услуг, экономика, издательское дело, юриспруденция и многих других. Информация о сроках, порядке, количестве бюджетных мест и направлениях подготовки уже размещается на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций, — сказал замдиректора департамента образования Ярославской области Александр Гудков.
Абитуриенты могут подать документы как лично, соблюдая меры профилактики, так и дистанционно, например через портал госуслуг.
Как подать документы онлайн — пошаговая инструкция
- заходим на сайт госуслуг;
- регистрируемся на сайте госуслуг;
- входим в личный кабинет;
- в поисковой строке вводим «Зачисление в государственные учреждения Ярославской области, реализующие программы среднего профессионального образования»;
- кликаем на соответствующее поле;
- нажимаем кнопку «Получить услугу»;
- ставим галочки в графы согласия и нажимаем «Далее»;
- проходим шаги «Информирование», «Сведения о заявителе», «Сведения об условиях обучения», «Предпросмотр формы», заполняя информацию о себе;
- заполняем электронную форму заявления;
- ждем окончания проверки и регистрации заявления — в личный кабинет придет уведомление;
- ждем результатов рассмотрения вопроса — в личный кабинет придет уведомление.
Чтобы было легче выбрать, куда пойти учиться, мы составили полный список профессиональных образовательных организаций Ярославля.