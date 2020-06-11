Ярославские колледжи и техникумы начали принимать документы. В 2020 году студентов ждут в 35 профессиональных образовательных организациях. На бюджетные места могут попасть более 8500 студентов.



— Набор проводится по 82 специальностям и 48 профессиям. Система профессионального образования Ярославской области предлагает обучение по таким направлениям, как информационные технологии, промышленное производство, лесное и сельское хозяйство, реклама, сфера сервиса и услуг, экономика, издательское дело, юриспруденция и многих других. Информация о сроках, порядке, количестве бюджетных мест и направлениях подготовки уже размещается на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций, — сказал замдиректора департамента образования Ярославской области Александр Гудков.