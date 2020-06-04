В одной из ярославских школ детям на лето задали читать произведение Оскара Уайльда на английском языке, а также биографию писателя, в которой говорится о его гомосексуальности. Родители, увидев это, пришли в ужас. В итоге учитель отменила своё задание. Но страсти вокруг этой темы на нашем сайте кипели нешуточные. Ярославцы разделились на тех, кто за и против таких деликатных тем в шестом классе.



Глупо, что написали так для детей

Часть ярославцев уверенно встали на сторону родителей.



— Навыки английского языка можно отрабатывать и на других классических произведениях, — считает Елена.

