В одной из ярославских школ детям на лето задали читать произведение Оскара Уайльда на английском языке, а также биографию писателя, в которой говорится о его гомосексуальности. Родители, увидев это, пришли в ужас. В итоге учитель отменила своё задание. Но страсти вокруг этой темы на нашем сайте кипели нешуточные. Ярославцы разделились на тех, кто за и против таких деликатных тем в шестом классе.
Глупо, что написали так для детей
Часть ярославцев уверенно встали на сторону родителей.
— Навыки английского языка можно отрабатывать и на других классических произведениях, — считает Елена.
— Вот что меня действительно здесь возмутило, так это ссылка учителя на Skyeng. Когда она говорит «из рекомендованной литературы», то это должна быть литература, рекомендованная Министерством образования. Только тогда это может быть аргументом, — прокомментировал Гость.
— В этой сказке ничего нет про гомосексуализм. Глупо, что биографию таким образом написали для детей. Именно в этом проблема, — пишет Uri.
Реакция родителей неадекватна
Тех, кто поддержал учителя, оказалось тоже довольно много.
— Ну давайте еще запретим «Малыша и Карлсона»! Каждый думает в меру своей испорченности, — возмутился читатель под ником Врач.
— Реакция родителей неадекватная. В той же Великобритании (да и других развитых странах) обсуждение подобных тем является вполне нормальным с детьми данного возраста. Чем хуже наша страна? — написал Дмитрий.
Некоторые нашли в ситуации кое-что очень положительное.
— Ура! Ярославские родители стали читать книги на английском! — радуется в комментариях один из читателей.