В Ярославле учитель английского языка отменила задание, по которому школьники, переходящие из пятого в шестой класс, должны были летом читать в оригинале произведение Оскара Уайльда «Рыбак и его душа» и биографию писателя с упоминанием его гомосексуальности.
— Ребенку на почту пришло сообщение, что читать книгу следует с 15-й страницы. То есть биографию пропускаем, — рассказала мама ученика, которая подняла тревогу из-за странного домашнего задания.
Женщина очень рада такому исходу, так как считает, что детям в 12 лет еще рановато читать про гомосексуальность. А вот в школе сначала не видели ничего криминального в задании.
— Произведение включено в список литературы, рекомендованный для чтения на английском языке, престижной школы Skyeng. От себя я могу добавить еще, что «Рыбак и его душа» — шикарная книга для отработки навыков английской речи, — прокомментировала педагог, давшая детям задание.
При этом учитель еще тогда сказала, что если кто-то из родителей категорически против, то биографию писателя можно не читать или замазать её часть от детей.