В Ярославле учитель английского языка отменила задание, по которому школьники, переходящие из пятого в шестой класс, должны были летом читать в оригинале произведение Оскара Уайльда «Рыбак и его душа» и биографию писателя с упоминанием его гомосексуальности.



— Ребенку на почту пришло сообщение, что читать книгу следует с 15-й страницы. То есть биографию пропускаем, — рассказала мама ученика, которая подняла тревогу из-за странного домашнего задания.



Женщина очень рада такому исходу, так как считает, что детям в 12 лет еще рановато читать про гомосексуальность. А вот в школе сначала не видели ничего криминального в задании.

