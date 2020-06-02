Молодым журналистам и блогерам расскажут, как придумать контент и заработать на нем

Институт развития интернета (ИРИ) запускает акселератор с бесплатными курсами и вебинарами для создателей молодежного контента. Обучаться на них могут журналисты и блогеры — потенциальные участники осеннего конкурса, ориентированного на поддержку проектов с молодежной тематикой.



Генеральный директор ИРИ Антон Ключкин пояснил, что у конкурсантов возникает много вопросов по финансированию, формированию бизнес-планов, заполнению заявок, отчетности, показателям эффективности. На курсе расскажут о целях и задачах контента и подробно разберут требования к заявкам и проектам. Лекции для участников проведут известные производители интернет-контента.

