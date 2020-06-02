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Образование

Молодым журналистам и блогерам расскажут, как придумать контент и заработать на нем

А осенью они смогут принять участие в конкурсе, главный приз которого — деньги на свой проект

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Участникам акселератора расскажут, как делать свой контент и зарабатывать на нем

Участникам акселератора расскажут, как делать свой контент и зарабатывать на нем

Институт развития интернета (ИРИ) запускает акселератор с бесплатными курсами и вебинарами для создателей молодежного контента. Обучаться на них могут журналисты и блогеры — потенциальные участники осеннего конкурса, ориентированного на поддержку проектов с молодежной тематикой.

Генеральный директор ИРИ Антон Ключкин пояснил, что у конкурсантов возникает много вопросов по финансированию, формированию бизнес-планов, заполнению заявок, отчетности, показателям эффективности. На курсе расскажут о целях и задачах контента и подробно разберут требования к заявкам и проектам. Лекции для участников проведут известные производители интернет-контента.

Онлайн-курс будет состоять из двух модулей: образовательного, в который войдут видеоролики, вебинары, домашние задания и анализ результатов обучения среди участников, и консультативного — с ментор-сессиями. Образовательный модуль будет посвящен социально значимому молодежному контенту, особенностям конкурсов ИРИ, типам контента, корректному заполнению заявок, юридическим, финансовым, маркетинговым вопросам, а также отчетности.

После окончания образовательного модуля участники, которые хорошо выполнили все задания, смогут получить консультацию для финальной доработки проекта и заявки на конкурс.

Прием заявок для участия в акселераторе начинается с сегодняшнего дня и продлится до 10 июля, обучение будет проходить с 15 июля до 30 августа.

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