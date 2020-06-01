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Девять малышей и их родителей в Рыбинске отправили на изоляцию

Девять малышей и их родителей в Рыбинске отправили на изоляцию

В Ярославской области на самоизоляцию продолжают зарываться дежурные группы детских садов.

— По предписанию Роспотребнадзора прекращает принимать малышей одна из дежурных групп в детском саду № 10 Рыбинска. Причина приостановления работы — положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников детского сада, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

На больничный отправлены ещё два работника учреждения и родители девяти детей, посещавших группу. Помещения, мебель и игрушки будут продезинфицированы и обработаны антисептиком. При этом в данном детском саду продолжают функционировать еще шесть дежурных групп.

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