— Центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса», — сообщили в министерстве.

Министр просвещения Сергей Кравцов также заявил, что школьники смогут отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Потом, в начале осени.