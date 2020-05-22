Он несчастен в этом хаосе. Его можно понять. Мемы про то, как уходят дети, муж и кот, стали реальностью.



Сегодня одна из родительниц 30 минут то плакала, то кричала в трубку, то уговаривала меня, сама не зная на что. Она уверена, что её работа на заводе (физический труд) не сравнится с тем, что сейчас переживают сотрудники школы. Для многих детей самостоятельная организация оказалась большой проблемой. Родители, приходя со смены, вынуждены помогать детям.



Правительство не может определиться, как детям сдавать экзамены. Перекладывают ответственность на школы. А где школа возьмёт СИЗы на всех, как организует обработку на четырёхчасовом экзамене? Кто будет виноват, если кто-то всё равно заболеет? Я устала бояться.



А под окнами бегают, играют, кричат дети, на лавочке тусуются пенсионеры и местные алкоголики. Такое ощущение, что весь мир живёт по-прежнему, одни мы на самоизоляции. Мы предоставлены сами себе. К житью, так выживем. Страна «сирот». Какие изменения во мне произошли? При общем боевом настрое внутреннее ощущение опущенных рук не покидает. Хочется, чтобы все были здоровы, только эта мысль всё время в голове.

