Когда дистанционное обучение в школах только начиналось, мы опубликовали колонку учителя, которая зло пошутила, что еще неделя такой напряженной работы, и от нее уйдут дети, кошка и муж. А потом нам написала другая читательница, которая представилась Директором школы. Женщина рассказала, как рушилась ее семья, пока она пыталась сохранить обучение на дистанционке. Публикуем это письмо целиком.
Всё началось перед выходом на каникулы. Уже тогда я понимала, что мы не выйдем 30-го и дистант — наше всё. Все называли меня паникером, но я оказалась права. За время каникул учителя должны были разработать серию уроков, завести аккаунт в Гугле для работы с гугл-инструментами. По выходу оказалось, что уроков нет. Мы столкнулись с абсолютной педагогической и методической безграмотностью, а что касается уровнем владения ИКТ, вообще молчу.
Но мы начали этот бой. Завели аккаунты, создали общий чат в WhatsApp. За неделю я разработала свои уроки на гугл-платформе, скинула в общий доступ, и тут люди поняли, что прочитай параграф и ответь на вопросы — не работает в 21 веке. С 30 по 6 апреля мы осваивали всевозможные платформы для дистанта, а 6-го все знают — всё упало. И снова пришлось искать выход, думать, как выдать всё так, чтобы всем было удобно.
«Телефон разрывается, чат разрывается, все плачут, кричат, жалуются куда только можно»
Директор школы
Что такое сон, на время забыли. И до сих пор… Учителя делают невозможное. Те, у кого нагрузка 40 часов, пытаются и урок разработать по форме, и кучу работ проверить, оценки выставить вовремя, при том что ошибка 500 в «Дневнике.ру» — уже классика.
За это время двое моих собственных детей, спрятавшись в своей комнате, самостоятельно ведут тихий бой с дистантом в своей школе. Мы не жалуемся друг другу. Просто все видят общее состояние и слышат иногда, когда мать уговаривает очередного родителя сесть рядом с ребёнком и помогать, потому что он ребёнок, потому что вы его любите и потому что это регламентируется законом в конце концов!
«Через две недели после начала дистанта от меня ушёл муж. Я почти не заметила его ухода, потому что некогда»
Директор школы
Он несчастен в этом хаосе. Его можно понять. Мемы про то, как уходят дети, муж и кот, стали реальностью.
Сегодня одна из родительниц 30 минут то плакала, то кричала в трубку, то уговаривала меня, сама не зная на что. Она уверена, что её работа на заводе (физический труд) не сравнится с тем, что сейчас переживают сотрудники школы. Для многих детей самостоятельная организация оказалась большой проблемой. Родители, приходя со смены, вынуждены помогать детям.
Правительство не может определиться, как детям сдавать экзамены. Перекладывают ответственность на школы. А где школа возьмёт СИЗы на всех, как организует обработку на четырёхчасовом экзамене? Кто будет виноват, если кто-то всё равно заболеет? Я устала бояться.
А под окнами бегают, играют, кричат дети, на лавочке тусуются пенсионеры и местные алкоголики. Такое ощущение, что весь мир живёт по-прежнему, одни мы на самоизоляции. Мы предоставлены сами себе. К житью, так выживем. Страна «сирот». Какие изменения во мне произошли? При общем боевом настрое внутреннее ощущение опущенных рук не покидает. Хочется, чтобы все были здоровы, только эта мысль всё время в голове.
Это письмо мы получили, когда спрашивали у вас о том, как ваша жизнь изменилась за время самоизоляции. Еще больше писем читателей здесь, а завтра утром ждите очередную серию ваших карантинных историй, от которых хочется смеяться и рыдать.
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