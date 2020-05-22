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Выпускники не смогут выстроиться на последнюю линейку&nbsp;

Выпускники не смогут выстроиться на последнюю линейку 

2020 год для выпускников выдался по-настоящему историческим. Из-за пандемии коронавируса последние звонки в школах Ярославской области прозвучат только онлайн — через Skype или Zoom. А значит, ребята не смогут примерить советские платья с фартуками и выстроиться на последнюю линейку.

— В Рыбинске и Ярославле 25 и 27 мая состоятся общегородские звонки на базе электронных платформ. В этом году школы покидают 5627 тысяч одиннадцатиклассников, — рассказал губернатор Ярославской области.

Напомним, ЕГЭ в этом году всё-таки состоитя — экзамены перенесли на конец июня, а также июль.

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