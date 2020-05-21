Сегодня на совещании по вопросам образования Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ. Экзамены начнутся 29 июня. При этом сдавать их будут только те, кто собирается поступать в вузы, остальные смогут получить аттестаты на основании годовой оценки. Экзаменов для девятиклассников в этом году не будет.

— Надо выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение, — заявил президент.

Документы для поступления в магистратуру начнут принимать в июне, в бакалавриат — в июле. Зачислять в вузы в этом году будут в августе. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в общем потоке, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места. Военный призыв для поступающих в вузы в этом году отменен.