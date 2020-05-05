Сроки ЕГЭ могут перенести: решение примут после майских праздников

После 12 мая может быть принято решение о переносе сроков ЕГЭ, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».



— Пока решение состоит в следующем: экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, это решение будет скорректировано, в зависимости от той ситуации, которая будет, — сказал Сергей Кравцов.



Он также отметил, что экзамены будут проводить только тогда, когда это не будет представлять опасности для детей.



Вместе с тем девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ — отменить. Что касается выпускных, то решение примут сами школы, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

