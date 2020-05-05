Сроки ЕГЭ могут перенести: решение примут после майских праздников

После 12 мая может быть принято решение о переносе сроков ЕГЭ, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
— Пока решение состоит в следующем: экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, это решение будет скорректировано, в зависимости от той ситуации, которая будет, — сказал Сергей Кравцов.
Он также отметил, что экзамены будут проводить только тогда, когда это не будет представлять опасности для детей.
Вместе с тем девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ — отменить. Что касается выпускных, то решение примут сами школы, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам сроки завершения 2019/20 учебного года. Для 1–8-х классов рекомендовано завершить обучение до 15–16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели).
«При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания», — говорилось в сообщении министерства.
Для 10-х классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29–30 мая соответственно. В 9-х и 11-х классах — до 5 июня.