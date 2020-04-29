Продуктовые наборы, выдаваемые школьникам на дистанционном обучении, стали одной из самых обсуждаемых тем режима самоизоляции. Пайки получают только те, кто в школе питался бесплатно. Выдаются наборы из расчёта — 500 рублей на две недели, то есть по 50 рублей за обед в день. При двухразовом питании набор, естественно, увеличивается.
После первых выданных наборов в социальных сетях было много критики по их составу. Выяснилось также, что во многих школах консервы дали с истекающим сроком годности.
Мы спросили родителей, какие продукты они сами хотели бы видеть в этих пайках.
— Самое адекватное — выдать деньгами, но это Россия, и тебе выдадут проездными, купонами, талонами, тампонами, но уж точно не деньгами. Ведь деньги можно пропить (а этот набор только проесть), — высказался Викитор Сорочан.
— Фрукты и овощи. Но это лично мне бы хотелось, — написала Ольга Румянцева.
— Фрукты! — поддержала Наталья Зайцева.
— Можно было бы чередовать крупы и фрукты. Ребёнку овощи и фрукты тоже нужны, — предложила Евгения Драган.
— Овощи нужны даже больше, — считает Регина Збарская.
— Имбирь, лимон и чеснок, — в шутку предложил Олег Коломин.
В комментариях оказался даже один школьник, который предложил выдавать продуктовые наборы мороженым.