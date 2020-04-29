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Большинство родителей довольны такими наборами

Большинство родителей довольны такими наборами

Продуктовые наборы, выдаваемые школьникам на дистанционном обучении, стали одной из самых обсуждаемых тем режима самоизоляции. Пайки получают только те, кто в школе питался бесплатно. Выдаются наборы из расчёта — 500 рублей на две недели, то есть по 50 рублей за обед в день. При двухразовом питании набор, естественно, увеличивается.

После первых выданных наборов в социальных сетях было много критики по их составу. Выяснилось также, что во многих школах консервы дали с истекающим сроком годности.

Мы спросили родителей, какие продукты они сами хотели бы видеть в этих пайках.

— Самое адекватное — выдать деньгами, но это Россия, и тебе выдадут проездными, купонами, талонами, тампонами, но уж точно не деньгами. Ведь деньги можно пропить (а этот набор только проесть), — высказался Викитор Сорочан.

— Фрукты и овощи. Но это лично мне бы хотелось, — написала Ольга Румянцева.

— Фрукты! — поддержала Наталья Зайцева.

— Можно было бы чередовать крупы и фрукты. Ребёнку овощи и фрукты тоже нужны, — предложила Евгения Драган.

— Овощи нужны даже больше, — считает Регина Збарская.

— Имбирь, лимон и чеснок, — в шутку предложил Олег Коломин.

В комментариях оказался даже один школьник, который предложил выдавать продуктовые наборы мороженым.

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