После скандала с сухими пайками родителям выдали недостающие продукты

В Ярославской области из-за продуктовых наборов для школьников на дистанционном обучении случился скандал в Переславле-Залесском. В городе родителям выдали мизерные пайки, стоимость которых оказалась гораздо ниже заявляемой в 500 рублей. После проверки власти сменили поставщика. А родителям выдали недостающие продукты.

— Маленькая победа общественного мнения. Сегодня получил в гимназии Переславля-Залесского продуктовые наборы на своих троих детей за 12 дней. На удивление, каждому ребёнку дали еще пакет в дополнение к прошлой выдаче пайков. От ИП Патащян дополнительно было получено 2 килограмма муки и 400 граммов макарон, — рассказал депутат Ярославской областной думы от Переславля-Залесского Сергей Хабибулин. — Интересно, а если бы родители не возмутились завышенной стоимостью прошлых наборов, то наверное этот доппаёк не выдали бы.

