Компьютер для дистанционного обучения можно попросить в школе

Выход из ситуации, когда в семье нет компьютера для дистанционного обучения или один гаджет на несколько детей, озвучила в прямом эфире на официальной странице правительства Ярославской области 28 апреля директор регионального департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. Она сказала, что компьютер или ноутбук детям могут выдать в школе.
— Более 300 компьютеров и ноутбуков в Ярославской области уже передано из школ в многодетные семьи и семьи, у которых нет возможности самостоятельно приобрести оборудование, — отметила Лобода.
Она предложила родителям не стесняться и обращаться в свои учебные учреждения, чтобы решить данный вопрос.
Напомним, уже озвучено решение, что в этом учебном году дети не вернутся в школы, а закончат учёбу дистанционно. Также в департаменте образования назвали даты окончания учебного года в Ярославской области.