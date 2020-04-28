Компьютер для дистанционного обучения можно попросить в школе

Выход из ситуации, когда в семье нет компьютера для дистанционного обучения или один гаджет на несколько детей, озвучила в прямом эфире на официальной странице правительства Ярославской области 28 апреля директор регионального департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. Она сказала, что компьютер или ноутбук детям могут выдать в школе.



— Более 300 компьютеров и ноутбуков в Ярославской области уже передано из школ в многодетные семьи и семьи, у которых нет возможности самостоятельно приобрести оборудование, — отметила Лобода.

