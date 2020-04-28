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Компьютер для дистанционного обучения можно попросить в школе

Директор департамента образования Ирина Лобода посоветовала родителям не стесняться

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Детям могут выдать компьютеры в школе

Детям могут выдать компьютеры в школе

Выход из ситуации, когда в семье нет компьютера для дистанционного обучения или один гаджет на несколько детей, озвучила в прямом эфире на официальной странице правительства Ярославской области 28 апреля директор регионального департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. Она сказала, что компьютер или ноутбук детям могут выдать в школе.

— Более 300 компьютеров и ноутбуков в Ярославской области уже передано из школ в многодетные семьи и семьи, у которых нет возможности самостоятельно приобрести оборудование, — отметила Лобода.

Она предложила родителям не стесняться и обращаться в свои учебные учреждения, чтобы решить данный вопрос.

Напомним, уже озвучено решение, что в этом учебном году дети не вернутся в школы, а закончат учёбу дистанционно. Также в департаменте образования назвали даты окончания учебного года в Ярославской области.

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образованиешколыдистанционное обучение
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