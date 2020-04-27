В этом году ярославские выпускники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Вопрос об их проведении до сих пор не решен.



— О возможности и датах проведения школьных праздничных мероприятий, таких как последний звонок или выпускной, можно говорить только после снятия всех карантинных и самоизоляционных ограничений в регионе, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.



Также велика вероятность отмены в этом году и губернаторского выпускного бала, который обычно проходит в конце июня.

