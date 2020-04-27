В этом году ярославские выпускники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Вопрос об их проведении до сих пор не решен.
— О возможности и датах проведения школьных праздничных мероприятий, таких как последний звонок или выпускной, можно говорить только после снятия всех карантинных и самоизоляционных ограничений в регионе, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Также велика вероятность отмены в этом году и губернаторского выпускного бала, который обычно проходит в конце июня.
Как считаете, надо ли пожертвовать выпускными и последними звонками, если коронавирус не отступит?
Напомним, в департаменте образования Ярославской области уже решили, что в этом учебном году дети в школы не вернутся: обучение будет идти до конца мая в дистанционном режиме. А ВПР перенесли на осень.