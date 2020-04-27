27 апреля понедельник
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.50
eur 80.76
Тема дня Как COVID захватывает Ярославскую область: график
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.50
eur 80.76

Все новости

Все новости
В этом году дети могут остаться без последнего звонка и выпускного

В этом году дети могут остаться без последнего звонка и выпускного

В этом году ярославские выпускники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Вопрос об их проведении до сих пор не решен.

— О возможности и датах проведения школьных праздничных мероприятий, таких как последний звонок или выпускной, можно говорить только после снятия всех карантинных и самоизоляционных ограничений в регионе, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Также велика вероятность отмены в этом году и губернаторского выпускного бала, который обычно проходит в конце июня.

Как считаете, надо ли пожертвовать выпускными и последними звонками, если коронавирус не отступит?

    Напомним, в департаменте образования Ярославской области уже решили, что в этом учебном году дети в школы не вернутся: обучение будет идти до конца мая в дистанционном режиме. А ВПР перенесли на осень.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    образованиешколапоследний звоноквыпускнойкоронавирус
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!