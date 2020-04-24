После того как появилось сообщение о пятилетней тушёнке в продуктовых наборах школьника, чиновники правительства Ярославской области отправились их проверять.
Выяснилось, что такая ситуация не в одной школе.
— Сегодня в рамках рабочей поездки в Кузнечихинской школе проверил не только организацию, но и состав сухпайков и обратил внимание на то, что на тушенке и сгущенке сроки годности датированы сентябрем
Ранее поставщик продуктов ответил, что школьные пайки выдаются, чтобы их съели сразу, а не для того, чтобы они хранились.
Если у вас есть вопросы по продуктовым набора для школьников, их можно задать по телефону горячей линии: