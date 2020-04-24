24 апреля пятница
СЕЙЧАС +5°С
usd 75.13
eur 81.15
Тема дня Вводят цифровые пропуска: объяснение губернатора
СЕЙЧАС +5°С
usd 75.13
eur 81.15

Все новости

Все новости
Консервы в банках в нескольких школах выдали с истекающим в сентябре 2020 сроком годности

Консервы в банках в нескольких школах выдали с истекающим в сентябре 2020 сроком годности

После того как появилось сообщение о пятилетней тушёнке в продуктовых наборах школьника, чиновники правительства Ярославской области отправились их проверять.

Выяснилось, что такая ситуация не в одной школе.

— Сегодня в рамках рабочей поездки в Кузнечихинской школе проверил не только организацию, но и состав сухпайков и обратил внимание на то, что на тушенке и сгущенке сроки годности датированы сентябрем 2020 года, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Хотя по санитарным требованиям продукты не просрочены, все-таки, когда речь идет о детях, необходимо максимально внимательно и ответственно подходить к подбору продуктов. Поэтому главе Ярославского района, директору образовательного учреждения и профильного департамента дал поручения по отработке данного вопроса с поставщиком продуктов для сухпайков.

Ранее поставщик продуктов ответил, что школьные пайки выдаются, чтобы их съели сразу, а не для того, чтобы они хранились.

Если у вас есть вопросы по продуктовым набора для школьников, их можно задать по телефону горячей линии: (4852) 31-43-45.

Как вы считаете, допустимы консервы с истекающим через несколько месяцев сроком годности?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ1
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    дистанционкапродуктовые наборы
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!