Уже две недели школьники (и их родители) учатся дистанционно. Процесс изначально вызывал вопросы у преподавателей, а потом жаловаться начали мамы и папы. Не то что даже жаловаться — вопить! Мы поговорили с учителем истории Натальей Табаковой о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться и какие плюсы она видит в дистанте.

Про стопроцентную явку



— В 08:45 все дети должны присоединиться к учёбе. В это время каждый классный руководитель должен каким-то образом поднять всех детей на учёбу. Тут огромное спасибо нашим родителям — очень быстрая обратная связь. Если кто-то решил проспать, то звоним в «Вайбере», во «ВКонтакте» детям, родителям, и они тут же присоединяются к учёбе. Некоторые используют «Зум», собирают там классный час утром (бывает, правда, некоторые дети стесняются, потому что они ещё не умылись, не накрасились). Я использую со своим классом беседу во «ВКонтакте», пишу им «Доброе утро! Вы проснулись?» и ставлю голосовалку. Тех, кто до 08:55 не отреагировал, разыскиваем всем классом — звоним детям, родителям. Как правило, к девяти утра уже все готовы к учёбе. Стопроцентная явка! Здесь уже проспать невозможно. Я думаю, что после дистанционки некоторые элементы, в частности утреннее приветствие, я для себя оставлю.

