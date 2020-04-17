Уже две недели школьники (и их родители) учатся дистанционно. Процесс изначально вызывал вопросы у преподавателей, а потом жаловаться начали мамы и папы. Не то что даже жаловаться — вопить! Мы поговорили с учителем истории Натальей Табаковой о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться и какие плюсы она видит в дистанте.
Про стопроцентную явку
— В 08:45 все дети должны присоединиться к учёбе. В это время каждый классный руководитель должен каким-то образом поднять всех детей на учёбу. Тут огромное спасибо нашим родителям — очень быстрая обратная связь. Если кто-то решил проспать, то звоним в «Вайбере», во «ВКонтакте» детям, родителям, и они тут же присоединяются к учёбе. Некоторые используют «Зум», собирают там классный час утром (бывает, правда, некоторые дети стесняются, потому что они ещё не умылись, не накрасились). Я использую со своим классом беседу во «ВКонтакте», пишу им «Доброе утро! Вы проснулись?» и ставлю голосовалку. Тех, кто до 08:55 не отреагировал, разыскиваем всем классом — звоним детям, родителям. Как правило, к девяти утра уже все готовы к учёбе. Стопроцентная явка! Здесь уже проспать невозможно. Я думаю, что после дистанционки некоторые элементы, в частности утреннее приветствие, я для себя оставлю.
Про то, как всё устроено
— То, что сейчас произошло, — это наглядная картинка дистанционного обучения: периодически зависают платформы, общение прерывается, но мы находим возможность — перезагружаемся, перезаходим. Из-за этого увеличивается время на общение, и мы тратим гораздо больше времени, чем 45 минут, отведённых на урок. Ещё одна трудность — время, которое отпущено на платформах. Бесплатные платформы в момент, когда идут уроки, в моменты максимальной нагрузки зависают, через 40 минут надо переподключатся, в этом, конечно, есть проблема. Для общения мы используем соцсети, наиболее привычные для учеников. Практически все дети есть во «ВКонтакте». У меня для каждого класса там созданы сообщества. На сайте школы выставлено расписание, задания. В обсуждениях я пишу «Домашняя работа на сегодня» или «Классная работа» — на что я хочу увидеть обратную связь. Там же я могу прокомментировать, могу в фоторедакторе прямо на фотографиях работ учеников написать «Написал хорошо», «Прекрасно», или «Мне не нравится», или «Вы написали не то», отправляю в личку, ребята тут же исправляют. Такая моментальная связь — на мой взгляд, это даже плюс большой. Если раньше в классе сидели 30 человек и они могли друг за другом скрыться, спрятаться, забыть, не переделать, то теперь мы везде просто в их жизни!
Про маски вместо лиц
— Совершенно непривычно видеть вместо лиц учеников каких-нибудь зайчиков, кошечек, ведьму в ступе, цветочки — дети ставят маски, аватарки. Это, конечно, требует определённой психологической подготовки. Но мы ничего не требуем от формы, от внешнего вида детей. Это скорее их внутренний мир — как они готовы выйти в онлайн. Меня уже ничего, наверно, не смущает. Дети уже привыкли общаться в прямых эфирах, выкладывать сториз — для них это вообще не проблема. Проблема скорее у нас, потому что это новая форма общения.
Про оценки
— У меня сейчас двоек и троек нет. Дети видят такой индивидуальный подход. Если вижу недочёт в работе, то пишу комментарий ребёнку, и у него нет возможности не переделать задание на пять.
Видео: Ольга Прохорова
Про родителей
У нас нет требования, чтобы родители не присутствовали во время онлайн-урока. Больше скажу, у меня у самой двое детей, которые учатся в специализированной английской спецшколе — так меня они сами выгоняют, если я решу присоединиться и послушать, что у них интересненькое, услышать голос дорогих коллег (скучаем мы и по этому сообществу). Но если почитать комментарии родителей в соцсетях, они сами рады выбегать.
У меня проблема настроения детей в классе ушла, но мне кажется, что теперь с ней сталкиваются родители. Он видят реакцию детей на уроки, на учителей, на общение, а точнее невозможность общения с одноклассниками. Они теперь видят их капризы. Родители увидели поведение детей на уроках, и я предполагаю, что это ещё один плюс дистанта и ко многим учителям снимутся вопросы и претензии.
Я хочу посоветовать всем успокоиться и наладить связь с учителем. Вот эта коммуникация, которой необходимо владеть нам всем, этот уровень эмоционального интеллекта, он должен присутствовать в наших отношениях. Ощущение апокалиптичности нужно снять. На мой взгляд, там, где есть крик, слёзы, стон, там нет диалога и коммуникации. Это больше касается отношений родителей и учителей, потому что ребёнок — это пластилинчик, с детьми мы всегда можем договориться.