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Продуктовый набор для школьника в Ярославле

Продуктовый набор для школьника в Ярославле

Пошла вторая неделя, как школы Ярославля перешли на дистанционное обучение. Родители открывают для себя много нового не только в учебной программе, но и в школьном питании. С 10 апреля школы начали выдавать недельные продуктовые наборы для тех, кто питается бесплатно. Стоимость набора — 500 рублей, она рассчитана исходя из цены одного школьного обеда или завтрака — 50 рублей.

«Всё самое низкопробное»

Получив свои пайки, родители обсуждают, действительно ли эти продукты столько стоят.

— В школах выдали сухие пайки льготникам вместо бесплатных завтраков. Внимание на цены! Такие макароны стоят максимум 20 рублей. Сахар 30 рублей и так далее. По-моему, с этим прямо в прокуратуру можно идти, — считает Евгения Сударева.

Некоторые родители ярославских школьников с ней солидарны.

— Всё самое низкопробное и по такой цене. В магазине у дома я на 500 рублей больше на треть наберу, — написал Браво Один.

Какие наборы получили родители для детей, питающихся бесплатно:

Вера Ермолева: «С чаем по 6-дневной учебной неделе, с конфеткой — по 5-дневке»

Вера Ермолева: «С чаем по 6-дневной учебной неделе, с конфеткой — по 5-дневке»

Наборы могут отличаться в разных школах

Наборы могут отличаться в разных школах

Например, в Рыбинске продуктовый набор выглядит так:

В Рыбинске набор получился немного более увесистый

В Рыбинске набор получился немного более увесистый

Почему состав набора именно такой, ответили в мэрии:

— Продовольственный набор состоит из риса, гречи, растительного масла, тушёной говядины, чая, сахарного песка и печенья. Список составлялся по перечню продуктов, которые можно использовать в школьном меню, — объяснили в администрации Ярославля. — Всего в Ярославле продуктовые наборы получат около 12 тысяч детей. Это те, кто обеспечивается бесплатным питанием за счёт средств областного бюджета в соответствии с Социальным кодексом, и несколько категорий, получающих льготное питание за счёт средств городского бюджета в соответствии с решением муниципалитета.

График выдачи сухих пайков должен быть на сайте каждой школы.

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