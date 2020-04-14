Пошла вторая неделя, как школы Ярославля перешли на дистанционное обучение. Родители открывают для себя много нового не только в учебной программе, но и в школьном питании. С 10 апреля школы начали выдавать недельные продуктовые наборы для тех, кто питается бесплатно. Стоимость набора — 500 рублей, она рассчитана исходя из цены одного школьного обеда или завтрака — 50 рублей.

«Всё самое низкопробное»

Получив свои пайки, родители обсуждают, действительно ли эти продукты столько стоят.

— В школах выдали сухие пайки льготникам вместо бесплатных завтраков. Внимание на цены! Такие макароны стоят максимум 20 рублей. Сахар 30 рублей и так далее. По-моему, с этим прямо в прокуратуру можно идти, — считает Евгения Сударева.