«Сбежала, чтобы не сжечь домашку»: родители рассказали, что творится на дистанционном обучении

В Ярославле многие родители школьников взвыли от того, что стало твориться дома после того, как их дети перешли на дистанционное обучение. Вот что говорят подписчики в группе 76.RU во «ВКонтакте».
Ася Плотникова:
— Бесит нестабильный интернет. Решаешь онлайн-тест на 30 задач, а на 25-й интернет вылетает, всё зависает, а через минуту обновляется с первой задачи. Сидишь и решаешь заново.
Марина Германович:
— На прошлой неделе мы рисовали русский народный костюм по изо, рисовали костюм XIX века по «окружайке», делали проект по физической культуре, рисовали рисунок, прослушав Хачатуряна «Танец с саблями». И плюс куча заданий по основным предметам. Работать нормально дома я не могу. Хочется забрать кота и аквариум и уйти из дома.
Екатерина Субботина:
— Много задают писать, на платформе не работает звук, урок объясняют, ничего не слышно и непонятно, приходится все самой объяснять по возможности.
Юлия Колгашкина:
— Неудобство главное в том, что все дома. Муж работает удаленно, я получаю второе образование удаленно, ребенок учится удаленно. Делим два компьютера, интернет и рабочие места. Это всё не располагает к учебе и работе абсолютно.
Но ругаются не все. Есть и те, у кого особых проблем с дистанционным обучением не возникло.
Анна Камышенцева:
— Мы с сыном втянулись. Я на удалёнке дома, ребёнок рядом учится. Ещё и танцевать онлайн успеваем. Бывают, конечно, у меня проблемы с тем, как объяснить материал, но я знаю своего ребёнка и стараюсь объяснить на понятном ему языке. Моё мнение, что можно как-то детей аттестовать по той же технологии, изо, физкультуре и музыке по итогам трех четвертей и не задавать по ним задания.
Silver Foxxik:
— Когда я сама работаю, и после тяжелого дня надо ещё и уроки проверить, а в большей степени всё рассказать и показать — ну извините! Нам режим «дома посидеть» на работе не ввели! Вчера я просто убежала из дома, чтобы не сжечь все домашние задания.
Свои вопросы по дистанционному образованию родители школьников могут задать на горячую линию департамента образования мэрии Ярославля: (4852) 40-51-00.
Между тем сейчас в регионах обсуждается возможность досрочного прекращения учебного года.
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