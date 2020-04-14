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«Сбежала, чтобы не сжечь домашку»: родители рассказали, что творится на дистанционном обучении

Мы собрали жалобы ярославцев

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Теперь родителям школьников приходится уделять своим детям намного больше времени, чем раньше

Теперь родителям школьников приходится уделять своим детям намного больше времени, чем раньше

В Ярославле многие родители школьников взвыли от того, что стало твориться дома после того, как их дети перешли на дистанционное обучение. Вот что говорят подписчики в группе 76.RU во «ВКонтакте».

Ася Плотникова:

— Бесит нестабильный интернет. Решаешь онлайн-тест на 30 задач, а на 25-й интернет вылетает, всё зависает, а через минуту обновляется с первой задачи. Сидишь и решаешь заново.

Марина Германович:

— На прошлой неделе мы рисовали русский народный костюм по изо, рисовали костюм XIX века по «окружайке», делали проект по физической культуре, рисовали рисунок, прослушав Хачатуряна «Танец с саблями». И плюс куча заданий по основным предметам. Работать нормально дома я не могу. Хочется забрать кота и аквариум и уйти из дома.

Екатерина Субботина:

— Много задают писать, на платформе не работает звук, урок объясняют, ничего не слышно и непонятно, приходится все самой объяснять по возможности.

Юлия Колгашкина:

— Неудобство главное в том, что все дома. Муж работает удаленно, я получаю второе образование удаленно, ребенок учится удаленно. Делим два компьютера, интернет и рабочие места. Это всё не располагает к учебе и работе абсолютно.

Но ругаются не все. Есть и те, у кого особых проблем с дистанционным обучением не возникло.

Анна Камышенцева:

— Мы с сыном втянулись. Я на удалёнке дома, ребёнок рядом учится. Ещё и танцевать онлайн успеваем. Бывают, конечно, у меня проблемы с тем, как объяснить материал, но я знаю своего ребёнка и стараюсь объяснить на понятном ему языке. Моё мнение, что можно как-то детей аттестовать по той же технологии, изо, физкультуре и музыке по итогам трех четвертей и не задавать по ним задания.

Silver Foxxik:

— Когда я сама работаю, и после тяжелого дня надо ещё и уроки проверить, а в большей степени всё рассказать и показать — ну извините! Нам режим «дома посидеть» на работе не ввели! Вчера я просто убежала из дома, чтобы не сжечь все домашние задания.

Свои вопросы по дистанционному образованию родители школьников могут задать на горячую линию департамента образования мэрии Ярославля: (4852) 40-51-00.

Между тем сейчас в регионах обсуждается возможность досрочного прекращения учебного года.

Вся хроника по ситуации с коронавирусом за 13 апреля — в нашей хронике дня.

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образованиедистанционое обучениекоронавирус
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