«Сбежала, чтобы не сжечь домашку»: родители рассказали, что творится на дистанционном обучении

Екатерина Субботина:



— Много задают писать, на платформе не работает звук, урок объясняют, ничего не слышно и непонятно, приходится все самой объяснять по возможности.



Юлия Колгашкина:



— Неудобство главное в том, что все дома. Муж работает удаленно, я получаю второе образование удаленно, ребенок учится удаленно. Делим два компьютера, интернет и рабочие места. Это всё не располагает к учебе и работе абсолютно.



Но ругаются не все. Есть и те, у кого особых проблем с дистанционным обучением не возникло.



Анна Камышенцева:



— Мы с сыном втянулись. Я на удалёнке дома, ребёнок рядом учится. Ещё и танцевать онлайн успеваем. Бывают, конечно, у меня проблемы с тем, как объяснить материал, но я знаю своего ребёнка и стараюсь объяснить на понятном ему языке. Моё мнение, что можно как-то детей аттестовать по той же технологии, изо, физкультуре и музыке по итогам трех четвертей и не задавать по ним задания.



Silver Foxxik:

— Когда я сама работаю, и после тяжелого дня надо ещё и уроки проверить, а в большей степени всё рассказать и показать — ну извините! Нам режим «дома посидеть» на работе не ввели! Вчера я просто убежала из дома, чтобы не сжечь все домашние задания.

