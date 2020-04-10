На днях мы опубликовали колонку мамы, которая бьется (пока безуспешно) за свои нервы — тяжко даётся родителям дистанционное обучение во время самоизоляции. А теперь мы решили дать слово учителям. Им тоже есть что сказать. Точнее, есть о чём попросить родителей.



Колонка Натальи Табаковой, учительницы истории:

— Мне кажется, что вторую неделю я больше психотерапевт, чем учитель.



Родители, дети! Нам тоже непривычно, мы тоже подчас не знаем, как правильно и что делать. Но мы стараемся 24/7, мы очень хотим вашим детям и вашим семьям спокойствия и счастливых безоблачных дней. Мы очень хотим взять на себя вновь все обычные школьные функции: учители-кормители-лечители-смотрители-воспитатели-психологи-проверятели-помогатели и прочее.