На днях мы опубликовали колонку мамы, которая бьется (пока безуспешно) за свои нервы — тяжко даётся родителям дистанционное обучение во время самоизоляции. А теперь мы решили дать слово учителям. Им тоже есть что сказать. Точнее, есть о чём попросить родителей.
Колонка Натальи Табаковой, учительницы истории:
— Мне кажется, что вторую неделю я больше психотерапевт, чем учитель.
Родители, дети! Нам тоже непривычно, мы тоже подчас не знаем, как правильно и что делать. Но мы стараемся 24/7, мы очень хотим вашим детям и вашим семьям спокойствия и счастливых безоблачных дней. Мы очень хотим взять на себя вновь все обычные школьные функции: учители-кормители-лечители-смотрители-воспитатели-психологи-проверятели-помогатели и прочее.
Но пока никак. Так что давайте жить спокойнее. Всё скоро наладится, всё нормализуется. Мы всеми силами включимся в ликвидацию последствий: поможем, подскажем, научим и снова будем работать 24/7. Пока не восполним пробелы, пока не ответим на все вопросы.
А пока... Пока что стресс. Слишком много новизны, слишком мало конкретики. Слишком мало привычного, слишком много туманного и тревожного. Но это для нас, для взрослых. Мы тоже в состоянии непредсказуемости, и у нас тоже есть дети, семьи, родители.
А дети с вами, любящими и заботливыми родителями; они в своей реальности — рядом друзья (да, в социальных сетях), вкусные домашние завтраки, обеды, ужины; рядом семья. И мы тоже рядом. Скучаем по ним и очень ждём.
Ради наших детей и их счастливых деньков снизим уровень агрессии, разовьём эмоциональный интеллект, уберём апокалиптичность из жизни, будем чаще улыбаться друг другу. Этот мир никогда не станем прежним. Мы встретимся уже очень скоро более понимающими, более помогающими, более умеющими договариваться.
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