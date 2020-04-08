Каждый раз, когда мы публикуем карту регионов, где еще нет коронавируса, читатели начинают указывать нам на ошибку: «У вас на карте зеленым раскрашен Алтай, но там же есть заболевшие!» Отвечаем всем: мы ничего не перепутали, есть Алтайский край, есть Республика Алтай, и это две большие разницы. Но их и правда мало кто различает, так что давайте проверим, насколько вы сильны в географии.
Барнаул — столица Республики Алтай или Алтайского края?
Новгородцы — это жители Нижнего Новгорода или Великого?
В каком из этих городов точно нет Ростовского кремля?
Город Любляна — это столица Словакии или Словении?
Бергамаски — это такие занавески или жители Италии?
Тогда к кому или чему относится слово «баскина»?
Вы оказались в Ливерпуле, и кругом одни…
Какой из этих населенных пунктов находится в Хабаровском крае?
Омичи и омчане — соседи?
Этого вам показалось мало? Тогда проверьте, как хорошо вы разбираетесь в том, как называют жителей разных городов России.