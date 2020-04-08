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Прогуляемся по родным просторам и посмотрим на заграницу

Прогуляемся по родным просторам и посмотрим на заграницу

Каждый раз, когда мы публикуем карту регионов, где еще нет коронавируса, читатели начинают указывать нам на ошибку: «У вас на карте зеленым раскрашен Алтай, но там же есть заболевшие!» Отвечаем всем: мы ничего не перепутали, есть Алтайский край, есть Республика Алтай, и это две большие разницы. Но их и правда мало кто различает, так что давайте проверим, насколько вы сильны в географии.

Барнаул — столица Республики Алтай или Алтайского края?

    Новгородцы — это жители Нижнего Новгорода или Великого?

      В каком из этих городов точно нет Ростовского кремля?

        Город Любляна — это столица Словакии или Словении?

          Бергамаски — это такие занавески или жители Италии?

            Тогда к кому или чему относится слово «баскина»?

              Вы оказались в Ливерпуле, и кругом одни…

                Какой из этих населенных пунктов находится в Хабаровском крае?

                  Омичи и омчане — соседи?

                    Этого вам показалось мало? Тогда проверьте, как хорошо вы разбираетесь в том, как называют жителей разных городов России.

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