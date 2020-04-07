Домашнее задание давно уже проблема не только школьников, но и родителей. В младшей школе задания такие, что ребенку всё время приходится помогать. В старшей дети справляются сами и с помощью репетиторов, но зато тратят на это почти всё свободное время — смотреть больно. Но учителя стоят на своем: каждый свой предмет любит больше прочих и считает, что именно на него школьник должен тратить больше времени.



А меж тем по закону педагоги должны между собой согласовывать задания так, чтобы школьники тратили на выполнение домашки совершенно конкретное количество времени: это регламентирует отдельный СанПиН.

