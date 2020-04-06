Сегодня стал известен график проведения ЕГЭ в 2020 году. Согласно опубликованному проекту постановления Министерства просвещения, основная волна экзаменов придется на период с 8 по 29 июня. В первый день школьники будут сдавать географию, литературу и информатику. Публикуем все расписание экзаменов.
8 июня — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
11 июня — русский язык;
15 июня — математика базового и профильного уровней;
18 июня — история, физика;
22 июня — обществознание, химия;
25 июня — иностранные языки (за исключением устной части), биология;
26, 29 июня — иностранные языки (устная часть).
Также в проекте приказа указаны резервные дни для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за сложной эпидемической ситуации, а также для тех, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни, и тех, кто пропустил свой основной день по уважительным причинам:
1 июля — русский язык;
2 июля — биология и иностранные языки (письменная часть);
3 июля — география, литература, информатика, иностранные языки (устная часть);
6 июля — математика (базовая и профильная);
7 июля — история, физика;
8 июля — обществознание, химия;
10 июля — резерв по всем учебным предметам;
11 июля — резерв по всем учебным предметам.
Документ пока не подписан. Утвержденное ранее расписание предполагало, что первый экзамен основной волны состоится 25 мая, последний — 16 июня. Решение о переносе было принято в связи с эпидемиологической обстановкой.