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Экзамены перенесли из-за коронавируса

Экзамены перенесли из-за коронавируса

Сегодня стал известен график проведения ЕГЭ в 2020 году. Согласно опубликованному проекту постановления Министерства просвещения, основная волна экзаменов придется на период с 8 по 29 июня. В первый день школьники будут сдавать географию, литературу и информатику. Публикуем все расписание экзаменов.

8 июня — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня — русский язык;

15 июня — математика базового и профильного уровней;

18 июня — история, физика;

22 июня — обществознание, химия;

25 июня — иностранные языки (за исключением устной части), биология;

26, 29 июня — иностранные языки (устная часть).

Также в проекте приказа указаны резервные дни для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за сложной эпидемической ситуации, а также для тех, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни, и тех, кто пропустил свой основной день по уважительным причинам:

1 июля — русский язык;

2 июля — биология и иностранные языки (письменная часть);

3 июля — география, литература, информатика, иностранные языки (устная часть);

6 июля — математика (базовая и профильная);

7 июля — история, физика;

8 июля — обществознание, химия;

10 июля — резерв по всем учебным предметам;

11 июля — резерв по всем учебным предметам.

Документ пока не подписан. Утвержденное ранее расписание предполагало, что первый экзамен основной волны состоится 25 мая, последний — 16 июня. Решение о переносе было принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

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