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Учиться дети будут не выходя из дома

Учиться дети будут не выходя из дома

В Ярославской области власти объявили дату старта дистанционного обучения школьников — 6 апреля. Для большинства детей основными формами работы будут подготовленные учителями онлайн-уроки и формы обратной связи, а также федеральные образовательные платформы и сервисы — такие как Российская электронная школа, портал «Билет в будущее», Якласс, Учи.ру, Яндекс. Учебник, онлайн-школа Skyeng, платформа новой школы (Сбербанк), издательство «Просвещение», интернет-сервис Skype.

— Если у школьника нет технического обеспечения, чтобы пользоваться видеосвязью, или нет возможности свободного выхода в интернет (таких 15,4%), то в дистанционном обучении будут использоваться SMS-сообщения с домашним заданием и сроками его выполнения, переписка в Viber и электронной почте, а также телефонное информирование, — сообщили в департаменте образования Ярославской области. — Будут задействованы возможности регионального интернет-дневника для направления домашних заданий по учебнику, демонстрационные и проверочные онлайн-тесты.

У 5% школьников условия для онлайн-общения отсутствуют совсем. Для них учитель будет готовить пакет материалов и подробные инструкции на определенный временной отрезок обучения (3 дня, неделя), в том числе выполнение заданий по учебнику и в тетради к фиксированной дате. Классный руководитель организует взаимодействие с родителями для выдачи и сбора выполненных детьми заданий на проверку.

Редакция 76.RU рекомендует всем читателям быть сознательными и лишний раз не покидать свои дома. Все главные новости мы вам расскажем — быстро и бесконтактно. Вся информация о COVID-19 на сегодняшний день — в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирусшколадитстанционное обучение
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