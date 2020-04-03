В Ярославской области власти объявили дату старта дистанционного обучения школьников — 6 апреля. Для большинства детей основными формами работы будут подготовленные учителями онлайн-уроки и формы обратной связи, а также федеральные образовательные платформы и сервисы — такие как Российская электронная школа, портал «Билет в будущее», Якласс, Учи.ру, Яндекс. Учебник, онлайн-школа Skyeng, платформа новой школы (Сбербанк), издательство «Просвещение», интернет-сервис Skype.



— Если у школьника нет технического обеспечения, чтобы пользоваться видеосвязью, или нет возможности свободного выхода в интернет (таких 15,4%), то в дистанционном обучении будут использоваться SMS-сообщения с домашним заданием и сроками его выполнения, переписка в Viber и электронной почте, а также телефонное информирование, — сообщили в департаменте образования Ярославской области. — Будут задействованы возможности регионального интернет-дневника для направления домашних заданий по учебнику, демонстрационные и проверочные онлайн-тесты.

